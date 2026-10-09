Најздравије јесење воће: Шта се дешава у тијелу ако сваког дана једете мандарине?

Аутор:АТВ редакција
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Стигла је сезона мандарина, а са њом и онај период године када можемо да поједемо неколико комада готово не примјећујући. Слатке су, сочне, лако се гуле и представљају једну од најједноставнијих ужина, али иза њиховог укуса крије се прилично занимљив нутритивни састав.
Мандарине су извор витамина Ц, садрже влакна и различите биљне материје, па њихово редовно укључивање у разноврсну исхрану може да буде једноставан начин да током јесени једемо више воћа. Али шта се заправо догађа када мандарине редовно завршавају на нашем јеловнику?
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Када помислимо на цитрусе, витамин Ц је прва асоцијација – и то са разлогом. Према подацима америчког Министарства пољопривреде, једна шоља свјежих мандарина садржи око 52 мг витамина Ц. Витамин Ц доприноси нормалном функционисању имуног система, а дјелује и као антиоксиданс, односно помаже у заштити ћелија од оксидативног стреса.
Ипак, овдје је важно направити разлику: једење мандарина није гаранција да нећете добити прехладу или грип. Оне једноставно могу да буду дио квалитетне и разноврсне исхране.
Још један разлог да мандарину поједете цијелу умјесто да од ње правите сок јесу влакна.
Влакна имају важну улогу у нормалном функционисању система за варење, а доприносе и осјећају ситости. Када поједемо цијело воће, добијамо влакна која се добрим дијелом губе када пијемо само сок. Ту је и практична разлика. Неколико мандарина можемо да исциједимо и попијемо за минут, док ћемо их цијеле ипак јести спорије.
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Зато је, када имате избор између воћке и њеног сока, цијела мандарина углавном боља опција.
Не постоји магичан број мандарина који ће преко ноћи промијенити здравље.
Много је важније да их посматрате као један од извора воћа у разноврсној исхрани, а не као намирницу коју треба јести у огромним количинама зато што је „здрава“.
Ако сте међу онима који могу да поједу пола кесе мандарина док гледају телевизију, вјероватно је корисније да их распоредите током дана и комбинујете са другим врстама воћа.
(ЖенаБлиц)
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