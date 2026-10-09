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Најздравије јесење воће: Шта се дешава у тијелу ако сваког дана једете мандарине?

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09.10.2026 15:52

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Најздравије јесење воће: Шта се дешава у тијелу ако сваког дана једете мандарине?
Фото: pexels/Arshan Ali

Стигла је сезона мандарина, а са њом и онај период године када можемо да поједемо неколико комада готово не примјећујући. Слатке су, сочне, лако се гуле и представљају једну од најједноставнијих ужина, али иза њиховог укуса крије се прилично занимљив нутритивни састав.

Мандарине су извор витамина Ц, садрже влакна и различите биљне материје, па њихово редовно укључивање у разноврсну исхрану може да буде једноставан начин да током јесени једемо више воћа. Али шта се заправо догађа када мандарине редовно завршавају на нашем јеловнику?

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Добијате озбиљну дозу витамина Ц

Када помислимо на цитрусе, витамин Ц је прва асоцијација – и то са разлогом. Према подацима америчког Министарства пољопривреде, једна шоља свјежих мандарина садржи око 52 мг витамина Ц. Витамин Ц доприноси нормалном функционисању имуног система, а дјелује и као антиоксиданс, односно помаже у заштити ћелија од оксидативног стреса.

Ипак, овдје је важно направити разлику: једење мандарина није гаранција да нећете добити прехладу или грип. Оне једноставно могу да буду дио квалитетне и разноврсне исхране.

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Још један разлог да мандарину поједете цијелу умјесто да од ње правите сок јесу влакна.

Влакна имају важну улогу у нормалном функционисању система за варење, а доприносе и осјећају ситости. Када поједемо цијело воће, добијамо влакна која се добрим дијелом губе када пијемо само сок. Ту је и практична разлика. Неколико мандарина можемо да исциједимо и попијемо за минут, док ћемо их цијеле ипак јести спорије.

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Зато је, када имате избор између воћке и њеног сока, цијела мандарина углавном боља опција.

Колико мандарина треба јести?

Не постоји магичан број мандарина који ће преко ноћи промијенити здравље.

Много је важније да их посматрате као један од извора воћа у разноврсној исхрани, а не као намирницу коју треба јести у огромним количинама зато што је „здрава“.

Ако сте међу онима који могу да поједу пола кесе мандарина док гледају телевизију, вјероватно је корисније да их распоредите током дана и комбинујете са другим врстама воћа.

(ЖенаБлиц)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Воће

мандарине

витамини

здравље

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