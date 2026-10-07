Зашто се килограми враћају након дијете: Научници нашли одговор

Аутор:АТВ редакција
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Многи људи који успију смршати након дијете суочавају се с истим проблемом - килограми се након одређеног времена поново враћају. Научници сада вјерују да су пронашли молекуларни траг који би могао објаснити зашто се то догађа.
Ново истраживање указује на то да масне ћелије могу задржати својеврсно "сјећање" на период у којем је тијело било гојазно. То би могло помоћи у објашњењу због чега организам након губитка килограма има тенденцију да поново добије изгубљену тежину.
Истраживачи су проучавали промјене на молекуларном нивоу које остају у масном ткиву након губитка тежине. Посебну пажњу посветили су епигенетским промјенама, својеврсним "ознакама" које могу утицати на начин на који гени функционишу, без промјене самог ДНК кода.
Резултати сугеришу да се неке од тих промјена не враћају одмах у првобитно стање након мршављења. Другим ријечима, масне ћелије би могле задржати молекуларни траг претходног стања организма, преноси Дан.
То би могло бити важно за разумијевање познатог феномена враћања тјелесне тежине након дијете. Када особа смањи унос хране и изгуби килограме, тијело се прилагођава новом стању, али одређени биолошки механизми могу и даље "памтити" претходну тежину.
Научници сматрају да би управо ово молекуларно сјећање у будућности могло постати нова мета за лијечење гојазности. Ако се утврди како се такве промјене могу спријечити или преокренути, могуће је да би се развили ефикаснији начини за дугорочно одржавање изгубљене тјелесне тежине.
Ипак, истраживачи наглашавају да ово откриће само по себи не значи да је пронађено коначно рјешење за проблем враћања килограма. Потребна су додатна истраживања како би се утврдило колико овај механизам заиста утиче на људе и може ли се циљано мијењати.
Сцена
Милица Тодоровић се послије порођаја суочава са здравственим проблемом
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