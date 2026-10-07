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Милица Тодоровић се послије порођаја суочава са здравственим проблемом

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07.10.2026 16:14

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Милица Тодоровић пјевачица концерти наступи албум пјесме
Фото: Instagram/printscreen

Милица Тодоровић отворено је проговорила о периоду након порођаја, промјенама кроз које је прошла, али и навикама које данас има када је ријеч о алкохолу.

Пјевачица је открила да је успјела да изгуби чак 24 килограма, али да њен процес мршављења још није завршен, као и да јој проблем представља инсулин.

Милица је признала да алкохол готово уопште не конзумира, а посебно га избјегава када треба да стане пред публику. Ипак, недавно је направила изузетак на рођендану колегинице Александре Пријовић, гдје је, како каже, попила само два јегера – што јој је било довољно да осјети посљедице.

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"Нисам хтјела ништа да пијем јер не волим алкохол. Ацо Пејовић сједи поред мене и каже: 'Мико, дај бар нешто попиј'. Попила сам два јегера и укрстила очи! Значи, уопште ми није било добро", испричала је она.

Пјевачица је објаснила да јој алкохол никада није пријао, а посебно не пред наступ. Присјетила се и ранијих година, када је послушала савјете да попије нешто прије пјевања како би јој се, наводно, отворило грло.

"Нема шансе да пијем прије пјевања. Пробала сам ранијих година, кад си млад па немаш искуства, па ти неко каже 'дрмни нешто да ти се отвори грло'. Мени се грло затвори и не могу ништа! Зато ми алкохол не треба. Ја сам и овако луда, замислите тек да попијем!", додала је.

Уколико би ипак морала да бира алкохолно пиће, њен избор би био јегер, и то због слаткастог укуса. Жестока пића јој, са друге стране, никако не пријају.

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Поред приче о алкохолу, Тодоровићева се у емисији "Старс Шоз" осврнула и на своју килажу након порођаја. Резултатима је задовољна, али сматра да има још посла до жељеног изгледа.

"Смршала сам 24 килограма откако сам се породила! Остало ми је још неких 8 до 10 килограма да смршам како бих могла да снимам нове спотове", каже Милица.

Ипак, како је истакла, скидање килограма није једина ствар са којом се тренутно бави. Милица је открила да има проблем са инсулином, због чега користи терапију и редовно прати своје стање.

"Патим се са инсулином. Имам лијек којим се боцкам и тако регулишем инсулин, хормони се полако враћају у нормалу", рекла је Милица у емисији "Старс Шоу", преноси "Курир".

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Тагови :

Милица Тодоровић

Инсулин

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