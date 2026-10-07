Инвалидска колица стижу за Цара: Не може да се креће без помоћи

Аутор:АТВ редакција
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Након што је завршио с ногом у гипсу, Дрво мудрости му је обезбиједило помагало, а Филип је већ одабрао троје учесника који ће му помагати у кретању.
Филип Цар, који је током јучерашњег инцидента у „Елити 10“ повриједио ногу након што је из све снаге шутнуо телевизор, ускоро ће добити инвалидска колица како би му кретање било олакшано.
Он се након љекарског прегледа вратио у ријалити с ногом у гипсу, а сада му је, како је објављено на Пинку, Дрво мудрости обећало колица. Сам их је затражио, пожаливши се да му је тешко да се креће уз помоћ штака.
„Значило би ми да добијем нека колица за ове ситуације, да не морам млатити овим штакама. Требају ми и помоћници за колица“, рекао је Цар.
Дрво мудрости прихватило је његов захтјев, али под једним условом – Цар је морао одабрати три помоћника који ће се смјењивати током дана и бринути о његовим потребама.
На крају је одлучио да му помоћ пружају Ђоле Краљ Випара, Анели Ахмић и Миљана Кулић.
„Ускоро ћете добити писмо, а одмах након тога ће стићи и колица“, поручило му је Дрво мудрости.
Тако ће Цар, који се тренутно због прелома тешко креће и већину времена проводи на рехабилитацији, ускоро добити и „појачање“ за кретање по имању, пише Аваз
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