Маја Маринковић иде на операцију! За захват дала 5.000 евра

Аутор:АТВ редакција
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Љубавни пар, Маја Маринковић и Асмин Дурџић, су упркос бројним осудама јавности опстали у вези и ван зидина Беле куће, те су тако сада, гостујући у "Амиџи шоу" проговорили о њиховом односу.
Асмин је открио да је упознао Мају у потпуно другом свјетлу у односу на то како се представила током трајања "Елите 9".
- Са Мајом сам увијек задовољан, у ријалитију је било тако како је било, напољу је друга прича. Скроз је другачија особа у ријалитију, има доста тих дјевојака које пецкају и праве смицалице - рекао је Асмин.
- Мени је јача страна љубомора, све је то шоу... Врло занимљиво - рекла је Маја.
Они су, потом, одговарали на питања у оквиру рубрике "Томбола".
- Колико пара мјесечно је довољно за нормалан живот - гласило је питање.
- Нисам ја баш нешто компетентна, али мјесечно?! Ако не рачунамо шопинг, можда 10.000 евра - рекла је Маја.
- Чекај, чекај, шта спада у тих 10.000 евра? - питао је водитељ.
- Немам кирију, рачуне и све то уредно плаћам. Можда сам рачунала онако како сада месечно функционишем, али ево, за нормалан живот, можда око двије, три хиљаде евра - рекла је Маја.
Сцена
Маја Маринковић више не изгледа овако
- Она сваки дан купује и иде у шопинг, ако не иде, онда стиска тамо и онлајн купује, поштар нам пет пута доноси пакете и звони на врата - додао је Асмин.
Након тога, Маја је признала да је ријешила да силиконе које је ставила у задњицу извади и да више не ставља нове.
- Искрено, ја сам се покајала због те моје интервенције коју сам урадила, сматрам да ми то није потребно. Ускоро имам трећу интервенцију, вадим то и враћам се на фабричка подешавања. У витрину ћу да ставим да стоји за успомену, пробала, видела и није ми се свидело - рекла је Маја и додала:
- Другачији су импланти за груди и задњицу. То стоји дјевојкама које су мало јаче грађе, ја сам доста мршава и то се није уклопило са мојом конституцијом - рекла је Маринковићева.
- Асмине, када си последњи пут лагао Мају и зашто - гласило је питање.
- Посљедњи пут сам је лагао за аферу са банкарком, писао сам јој за неки код, слагао сам је да није та банкарка, она је звала и галамила на жену, па је причала на српском и на енглеском. То је била задња лаж - рекао је Асмин.
(телеграф)
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