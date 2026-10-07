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Маја Маринковић иде на операцију! За захват дала 5.000 евра

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07.10.2026 09:10

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Маја Маринковић
Фото: Инстаграм

Љубавни пар, Маја Маринковић и Асмин Дурџић, су упркос бројним осудама јавности опстали у вези и ван зидина Беле куће, те су тако сада, гостујући у "Амиџи шоу" проговорили о њиховом односу.

Асмин је открио да је упознао Мају у потпуно другом свјетлу у односу на то како се представила током трајања "Елите 9".

- Са Мајом сам увијек задовољан, у ријалитију је било тако како је било, напољу је друга прича. Скроз је другачија особа у ријалитију, има доста тих дјевојака које пецкају и праве смицалице - рекао је Асмин.

- Мени је јача страна љубомора, све је то шоу... Врло занимљиво - рекла је Маја.

Они су, потом, одговарали на питања у оквиру рубрике "Томбола".

- Колико пара мјесечно је довољно за нормалан живот - гласило је питање.

- Нисам ја баш нешто компетентна, али мјесечно?! Ако не рачунамо шопинг, можда 10.000 евра - рекла је Маја.

- Чекај, чекај, шта спада у тих 10.000 евра? - питао је водитељ.

- Немам кирију, рачуне и све то уредно плаћам. Можда сам рачунала онако како сада месечно функционишем, али ево, за нормалан живот, можда око двије, три хиљаде евра - рекла је Маја.

Маја Маринковић

Сцена

Маја Маринковић више не изгледа овако

- Она сваки дан купује и иде у шопинг, ако не иде, онда стиска тамо и онлајн купује, поштар нам пет пута доноси пакете и звони на врата - додао је Асмин.

Маја иде на операцију

Након тога, Маја је признала да је ријешила да силиконе које је ставила у задњицу извади и да више не ставља нове.

- Искрено, ја сам се покајала због те моје интервенције коју сам урадила, сматрам да ми то није потребно. Ускоро имам трећу интервенцију, вадим то и враћам се на фабричка подешавања. У витрину ћу да ставим да стоји за успомену, пробала, видела и није ми се свидело - рекла је Маја и додала:

- Другачији су импланти за груди и задњицу. То стоји дјевојкама које су мало јаче грађе, ја сам доста мршава и то се није уклопило са мојом конституцијом - рекла је Маринковићева.

Асмин открио када је посљедњи пут слагао Мају

- Асмине, када си последњи пут лагао Мају и зашто - гласило је питање.

- Посљедњи пут сам је лагао за аферу са банкарком, писао сам јој за неки код, слагао сам је да није та банкарка, она је звала и галамила на жену, па је причала на српском и на енглеском. То је била задња лаж - рекао је Асмин.

(телеграф)

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Тагови :

Маја Маринковић

Елита 9

Асмин Дурџић

ријалити

Операција

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