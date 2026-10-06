Анабела Атијас завршила на операцији: Три седмице не излази из куће, отказала све

Аутор:АТВ редакција
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Пјевачица пролази кроз захтјеван период мировања након захвата на очима, а повратак обавезама услиједиће тек након потпуног опоравка.
Анабела Атијас прије три седмице подвргнула се захвату на очима, након којег је приморана потпуно промијенити свакодневни ритам.
Током интервенције урађена јој је промјена сочива, а наредне седмице захтијевају посебан опрез како би се избјегле могуће компликације.
Због препорука љекара и потребе да заштити очи од могућих инфекција, пјевачица готово три седмице вријеме проводи у свом дому и максимално мирује.
Овакав начин живота Анабели тешко пада јер није особа која воли дуго да буде затворена у кући. Посебно јој недостају дружења с најближима и уобичајене активности.
Ипак, свјесна је да је сада најважније да послуша љекаре и не покушава да убрза процес опоравка.
Због здравствене ситуације морала је одгодити и раније договорене наступе, па је њена пословна агенда тренутно стављена по страни.
Пјевачица жели да се свакодневним обавезама врати тек када буде сигурна да је опоравак прошао како треба.
Иако јој пауза од посла тешко пада, одлучна је да ништа не ризикује и да се придржава свих препорука стручњака.
Анабела је посљедњих година често привлачила пажњу и својим изгледом, а у јавности је хваљена због младоликог изгледа и форме.
Сада је, међутим, приоритет њено здравље, док ће повратак на сцену сачекати док за то не добије зелено свјетло љекара, пише Аваз
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