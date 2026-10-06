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Федерација БиХ се задужила за готово 50 милиона КМ

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06.10.2026 15:11

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Сарајево
Фото: АТВ

Федерација БиХ задужила се данас за 49.989.477 КМ емисијом обвезница на Сарајевској берзи, објавила је ова берза.

Планирани износ емисије је 50 милиона КМ, колико је и остварени износ.

Укупан износ пристиглих понуда је 86.876.000 КМ, а износ прихваћених понуда је 50 милиона КМ.

На аукцији је постигнута пондерисана просјечна каматна стопа од 4,2576 одсто, док је рок доспијећа 7. октобар 2031. године, преноси Срна.

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Тагови :

Федерација БиХ

задужење

Милиони

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