Федерација БиХ се задужила за готово 50 милиона КМ

Аутор:АТВ редакција
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Федерација БиХ задужила се данас за 49.989.477 КМ емисијом обвезница на Сарајевској берзи, објавила је ова берза.
Планирани износ емисије је 50 милиона КМ, колико је и остварени износ.
Укупан износ пристиглих понуда је 86.876.000 КМ, а износ прихваћених понуда је 50 милиона КМ.
На аукцији је постигнута пондерисана просјечна каматна стопа од 4,2576 одсто, док је рок доспијећа 7. октобар 2031. године, преноси Срна.
Србија
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