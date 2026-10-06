У ФБиХ привремено обустављена примјена вакцине против туберкулозе

Аутор:АТВ редакција
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Завод за јавно здравство Федерације БиХ /ФБиХ/ од данас је привремено обуставио дистрибуцију и примјену бе-се-же вакцине бугарског произвођача ББ-НЦИПД.
Ова одлука је донесена превентивно из предострожности и ради даље истраге након информација о пријављеним нежељеним реакцијама након имунизације у Хрватској.
"Безбједност особа које се вакцинишу и пажљива процјена свих доступних информација основна су начела којима се водимо у спровођењу програма имунизације", саопштено је из Завода за јавно здравство ФБиХ.
Бе-се-же вакцина бугарског произвођача користи се у ФБиХ од 2019. године.
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Обуставља се примање вакцине против туберкулозе!
Заводу до сада нису пријављене озбиљне нежељене реакције након њене примјене.
"О исходу истраге, даљим препорукама и наставку имунизације против туберкулозе стручна јавност, становништво и медији биће правовремено обавијештени", наводи се у саопштењу.
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