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У ФБиХ привремено обустављена примјена вакцине против туберкулозе

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06.10.2026 13:24

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Вакцина
Фото: pexels/Mikhail Nilov

Завод за јавно здравство Федерације БиХ /ФБиХ/ од данас је привремено обуставио дистрибуцију и примјену бе-се-же вакцине бугарског произвођача ББ-НЦИПД.

Ова одлука је донесена превентивно из предострожности и ради даље истраге након информација о пријављеним нежељеним реакцијама након имунизације у Хрватској.

"Безбједност особа које се вакцинишу и пажљива процјена свих доступних информација основна су начела којима се водимо у спровођењу програма имунизације", саопштено је из Завода за јавно здравство ФБиХ.

Бе-се-же вакцина бугарског произвођача користи се у ФБиХ од 2019. године.

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Заводу до сада нису пријављене озбиљне нежељене реакције након њене примјене.

"О исходу истраге, даљим препорукама и наставку имунизације против туберкулозе стручна јавност, становништво и медији биће правовремено обавијештени", наводи се у саопштењу.

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Тагови :

Вакцина

туберкулоза

Федерација БиХ

Дјеца

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