Славен Ковачевић тврди да је покраден на изборима: "Нагли скок"

Аутор:АТВ редакција
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Кандидат за члана Предсједништва БиХ Славен Ковачевић коментарисао је Опште изборе у БиХ, односно конкретно битку за позицију у којој је учествовао и доживио пораз, рекавши да сматра како је покраден, заједно са странком Демократска фронта.
Ковачевић је навео да сматра како постоје „нелогичности“ у објављеним резултатима, а понудио је и објашњење за ове тврдње.
„Нудим информацију коју је ЦИК званично објавио о излазности на дан 4. октобра у 17 часова. Тада је у дијеловима наше земље, гдје је ХДЗ власт или већина, излазност у 17 часова била 30-33 одсто, а онда изненада излазност прелази 40 одсто и то до 19 часова, што је оперативно немогуће. Погледао сам званичну информацију ЦИК-а. Зашто? Ако пребројимо таква мјеста, гдје је ХДЗ власт, онда би то изгледало да је око нових или додатних 70-100.000 гласача остварило своје изборно право у само два часа. Да ли стварно мислите да може 70-100.000 гласача у пар стотина мјеста остварити своје бирачко право у само два часа? Оперативно? То је оперативно немогуће или ако јесте кажите како“, рекао је.
Даље је навео да у тим подручјима, како тврди, постоји велика разлика између биометрије и укупног броја гласачких листића.
„Није ново пребројавање листића ручним методом, као адекватан метод, па да кажете да је број гласова тачан, овдје се ради да постоји лажан податак о наводној излазности, путем биометрије која дефинише изборни резултат кроз статистички приказ излазности, што дефинише и коначне изборне резултате. Шта ако имате више гласачких листића у односу на број биометријом утврђених гласача и то иде преко тих, инструкцијом речених два одсто. Шта онда? Хоћете ли ради себе, све жалбе на такве аномалије, формално одбацити или ћете их узети у обзир? Хоћете ли организовати нове изборе на тим спорним мјестима, поништити резултате или верификацијом срушити демократију?“, питао се Ковачевић.
Коментарисао је и питање гласања иза 19 часова, што је у складу с изборним правилима у БиХ ако су особе након затварања биралишта и даље стајале у реду за гласање и уколико биралиште није отворено у 7 ујутро.
„Посебно, шта треба бити ако се гласање десило иза 19 часова (потпуно свјестан да ако има неки ред испред бирачког мјеста да је то у реду), а да су гласови кроз биометријски систем и скенере евидентирани са стварним временом гласања показује да се гласало скоро до у поноћ и онда нас „фарате“ да је то у корист гласача који су стајали у реду. А Закон? Хоћете ли прихватити да није био ред испред бирачког мјеста, него је неко организовано слао бираче након 19 часова, а да су то евентуално као нестраначки одбори прихватали? Је ли такво нешто ствар чињеничног стања или прегласавања, што ЦИК евентуално прихвата мимо важећег закона?“, наводи Ковачевић.
На крају је проблематизовао и питање неважећих гласачких листића.
„350.000 неважећих гласачких листића је чудно, видио сам неко лабаво објашњење, али 60.000 неважећих гласачких листића само за Предсједништво БиХ је озбиљно чудно, гдје је гласање једноставно и гдје образложење уопште не држи воду. Шта са тим, што цјелокупно мијења исход избора? Хоће ли опет бити она ситуација, ви то одбијете и то остане као недемократско стање, али ви сте себе формално заштитили? Ја то зовем, систем штити сам себе, свјестан неправилности. Могао би неко и кривичну пријаву зарадити. До вас и ваше одлуке је ово“, поручио је.
Нагласио је да подржава нови систем гласања и електронског пребројавања гласова, али да је Централна изборна комисија БиХ „оставила одређена питања која могу у цијелости промијенити слику резултата избора“.
„Очекујем да у овим свим спорним ситуацијама дјелујете објективно и по закону. Ништа више нити мање од тога, али ће свака манипулација бити евидентирана и правно размотрена. Систем који штити сам себе није систем“, рекао је Ковачевић.
Подсјетимо, Ковачевић је на изборима за члана Предсједништва БиХ из реда хрватског народа освојио 72.128 гласова, а мандат је освојила Даријана Филиповић (ХДЗ) са 109.827 гласова.
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