Сестре близнакиње издоминирале на изборима у ФБиХ

Аутор:АТВ редакција
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Избор Даријане Филиповић за хрватског члана Предсједништва БиХ у први план довео је и занимљиву политичку и породичну причу – њена сестра близнакиња Андријана Катић већ је федерална министарка саобраћаја и комуникација.
Рођене су истог дана, 26. јануара 1987. године у Мостару, одрасле су у Стоцу, обје су завршиле економију и обје су политички пут градиле унутар ХДЗ-а БиХ.
Сада ће се наћи на двије високе функције власти. Даријана Филиповић улази у Предсједништво БиХ, док је Андријана Катић од 2023. године на челу Федералног министарства промета и комуникација.
Колико су блиске показао је и побједнички говор Филиповићеве након избора. Када је захваљивала људима који су били уз њу, сестру је издвојила посебно, ословљавајући је породичним надимком Нана.
"Без Нане не бих била то што јесам нити бих без ње данас била на овом мјесту", поручила је Филиповићева.
Андријана Катић није ново име у политичком животу БиХ. Прије него што је постала федерална министарка, годинама је радила уз неке од највиших институција у земљи.
Дипломирала је економију 2009. године на Економском факултету Свеучилишта у Мостару, а двије године касније стекла је звање магистра пословне економије.
Прво радно искуство у институцијама стекла је 2015. као савјетница министра у Федералном министарству културе и спорта.
Већ наредне године прешла је у Предсједништво БиХ, гдје је до новембра 2018. године била савјетница хрватског члана Предсједништва.
Потом је била савјетница замјеника министра спољних послова БиХ, а од фебруара 2019. до фебруара 2023. године савјетница предсједавајућег, односно замјеника предсједавајућег Дома народа Парламентарне скупштине БиХ.
Прије доласка на чело Федералног министарства промета и комуникација била је и шефица кабинета предсједавајућег, односно замјеника предсједавајућег Дома народа.
Другим ријечима, Катићева је прије министарске фотеље прошла кроз Предсједништво БиХ, Министарство спољних послова и Парламентарну скупштину БиХ.
Политички пут Даријане Филиповић текао је другачије, прије свега кроз страначке и посланичке функције.
Каријеру је почела у Младежи ХДЗ-а БиХ, а од 2011. до 2015. била је секретар Младежи Кантоналног одбора ХДЗ-а БиХ Херцеговачко-неретванског кантона. Истовремено је напредовала и кроз кантоналну организацију странке.
Од 2015. била је чланица Предсједништва ХДЗ-а БиХ и секретар за организацију и чланство, док је 2019. постала потпредсједница странке, функцију коју је задржала и у наредном мандату.
Паралелно је градила парламентарну каријеру. Од 2014. до 2018. била је посланица у Представничком дому Парламента ФБиХ, а потом прелази у Представнички дом Парламентарне скупштине БиХ.
У државном парламенту бавила се, између осталог, спољном политиком, уставноправним питањима и међународном парламентарном сарадњом, а била је и чланица делегације Парламентарне скупштине БиХ у Парламентарној скупштини Савјета Европе.
Непосредно пред изборе говорила је да иза себе има 16 година политичког искуства.
Долазак 39-годишње Филиповићеве у Предсједништво БиХ зато се не посматра само кроз резултат избора.
Када ју је ХДЗ БиХ у априлу једногласно изабрао за кандидаткињу, Драган Човић говорио је о "новој фази политичког дјеловања", док ју је сама странка представљала као припадницу нове генерације.
Дневно.хр сада, позивајући се на изворе упознате с односима унутар ХДЗ-а БиХ, иде корак даље и пише да би избор Филиповићеве могао донијети промјене у односима снага и постепену смјену генерација у странци.
Према њиховим наводима, очекује се да ће се Филиповићева у Предсједништву окружити млађим и високообразованим људима, посебно кадровима с искуством у дипломатији, европским пословима, економији и међународној сарадњи.
Ко ће заиста бити шеф њеног кабинета и ко ће заузети савјетничка мјеста за сада није званично познато, па ће тек избор сарадника показати да ли ће Филиповићева заиста направити генерацијски рез какав јој се сада приписује.
Оно што већ сада није ствар политичких процјена јесте позиција сестара близнакиња унутар власти.
Једна је изабрана у трочлано Предсједништво БиХ, док друга води Федерално министарство промета и комуникација. Обје су чланице ХДЗ-а БиХ, а њихове каријере годинама се одвијају у државним и федералним институцијама.
Занимљиво је да су се Филиповићева и Катићева и прије избора заједно појављивале на политичким догађајима ХДЗ-а БиХ. У марту ове године обје су, заједно с другим функционеркама странке, учествовале на скупу посвећеном улози жена у процесима одлучивања.
Њихов политички успон зато није настао преко ноћи. Катићева иза себе има више од деценије рада на савјетничким и извршним функцијама, док је Филиповићева прошла пут од страначке Младежи, преко федералног и државног парламента, до Предсједништва БиХ.
Избори 4. октобра, међутим, први пут су их довели у ситуацију да истовремено заузимају двије тако високе позиције.
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