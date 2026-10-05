Додик послао јасну поруку појединим амбасадорима након избора

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик рекао је да је добар дио дипломатског кора у Сарајеву нашао за сходно да се поново умијеша у унутрашње ствари БиХ и коментарише изборе, нове технологије и резултате и поручио им да се ману избора у Републици Српској.
Додик је упитао ко је и којом конвенцијом дао право амбасадорима да имају мишљење о изборима у земљи чији су гости?
"Нико. Никада. Ниједна конвенција. Ово није правни акт - ово је само мишљење неколико амбасада. Једва сте чекали да се огласите. Чим су кутије затворене - ето вас. А нарочито су брзи они чије су земље одбациле електронско гласање или су им га забранили уставни судови", рекао је Додик.
Он је навео да је у Њемачкој Уставни суд 2009. оборио као неуставно, да је Холандија забранила 2007, Ирска одустала 2009, Норвешка напустила, Јапан угасио. Британија одбила, а да Канада и данас гласа папиром и броји ручно.
"О изборима у Републици Српској предавања нам држе земље које су исти систем саме одбациле. То није брига. То је безобразлук", навео је Додик на Иксу.
Напоменуо је да је Кристијан Шмит петнаест пута интервенисао на Изборни закон, купио технологију - па сад скачу амбасадори као да су надлежни.
"Нису. Скачу да бране криминал приликом набавке. Маните се избора у Републици Српској. Ако вам је овај систем толико диван - идите у своје земље и тамо га браните. Тамо вам је посао", нагласио је Додик.
Истакао је да су све ово смислили да оспоре српске побједе.
Видим да је добар дио дипломатског кора у Сарајеву нашао за сходно да се поново умијеша у унутрашње ствари БиХ и коментарише изборе, нове технологије и резултате.
Прво питање: ко је и којом конвенцијом дао право амбасадорима да имају мишљење о изборима у земљи чији су гости? Нико. Никада. Ниједна конвенција. Ово није правни акт - ово је само мишљење неколико амбасада.
Једва сте чекали да се огласите. Чим су кутије затворене - ето вас. А нарочито су брзи они чије су земље одбациле електронско гласање или су им га забранили уставни судови.
Њемачка: Уставни суд 2009. оборио као неуставно. Холандија забранила 2007. Ирска одустала 2009. Норвешка напустила. Јапан угасио. Британија одбила. Канада и данас гласа папиром и броји ручно.
О изборима у Републици Српској предавања нам држе земље које су исти систем саме одбациле. То није брига. То је безобразлук.
Шмит је петнаест пута интервенисао на Изборни закон, купио технологију - па сад скачу амбасадори као да су надлежни. Нису. Скачу да бране криминал приликом набавке.
Маните се избора у Републици Српској. Ако вам је овај систем толико диван - идите у своје земље и тамо га браните. Тамо вам је посао.
Све сте ово смислили да оспорите српске побједе. Ми смо још једном демонстрирали час демократије - мирно, уредно, с јасним резултатом. Ви сте показали да не можете да поднесете.
Зато ћете морати да сачекате да разговарате с побједницима.
Побиједили смо вас и надмудрили још једном. Нису ово изборне технологије. Ово је покушај да се од Срба, у сопственој држави, направи неко ко тражи дозволу да влада у својој кући.
Неће ићи.
Побиједили смо. И побиједићемо сваки пут.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 5, 2026
"Ми смо још једном демонстрирали час демократије - мирно, уредно, с јасним резултатом. Ви сте показали да не можете да поднесете", каже Додик.
Зато ће, додао је, морати да сачекају да разговарају са побједницима.
"Побиједили смо вас и надмудрили још једном. Нису ово изборне технологије. Ово је покушај да се од Срба, у сопственој држави, направи неко ко тражи дозволу да влада у својој кући. Неће ићи. Побиједили смо. И побиједићемо сваки пут", закључио је Додик.
Амбасадори, односно шефови мисија Ирске, Италије, Јапана, Канаде, Холандије, Њемачке, Норвешке, Швајцарске и Велике Британије у БиХ огласили су се данас у заједничкој изјави у којој су оцијенили да увођење нових изборних технологија представља важан искорак за демократију у БиХ.
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