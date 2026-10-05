Додик послао јасну поруку појединим амбасадорима након избора

Видим да је добар дио дипломатског кора у Сарајеву нашао за сходно да се поново умијеша у унутрашње ствари БиХ и коментарише изборе, нове технологије и резултате. Прво питање: ко је и којом конвенцијом дао право амбасадорима да имају мишљење о изборима у земљи чији су гости? Нико. Никада. Ниједна конвенција. Ово није правни акт - ово је само мишљење неколико амбасада. Једва сте чекали да се огласите. Чим су кутије затворене - ето вас. А нарочито су брзи они чије су земље одбациле електронско гласање или су им га забранили уставни судови. Њемачка: Уставни суд 2009. оборио као неуставно. Холандија забранила 2007. Ирска одустала 2009. Норвешка напустила. Јапан угасио. Британија одбила. Канада и данас гласа папиром и броји ручно. О изборима у Републици Српској предавања нам држе земље које су исти систем саме одбациле. То није брига. То је безобразлук. Шмит је петнаест пута интервенисао на Изборни закон, купио технологију - па сад скачу амбасадори као да су надлежни. Нису. Скачу да бране криминал приликом набавке. Маните се избора у Републици Српској. Ако вам је овај систем толико диван - идите у своје земље и тамо га браните. Тамо вам је посао. Све сте ово смислили да оспорите српске побједе. Ми смо још једном демонстрирали час демократије - мирно, уредно, с јасним резултатом. Ви сте показали да не можете да поднесете. Зато ћете морати да сачекате да разговарате с побједницима. Побиједили смо вас и надмудрили још једном. Нису ово изборне технологије. Ово је покушај да се од Срба, у сопственој држави, направи неко ко тражи дозволу да влада у својој кући. Неће ићи. Побиједили смо. И побиједићемо сваки пут.