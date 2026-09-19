Конго покренуо вакцинацију против еболе у најтеже погођеним подручјима

Аутор:АТВ редакција
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У Демократској Републици Конго почела је вакцинација здравственог особља против еболе у Бунији, епицентру највеће епидемије ове болести у историји, саопштиле су власти.
Здравствени радници и други запослени на првој линији фронта у борби против еболе имају приоритет у примању вакцине "ервебо", која је била ефикасна у прошлим епидемијама еболе изазваним другим, чешћим сојем вируса.
Клиничка испитивања су у току да би се пронашла лиценцирана вакцина за тренутну епидемију, изазвану вирусом бундибугио, пренио је АП.
Здравствене власти су саопштиле да је вакцинација усмјерена на зоне Бунија и Монгбвалу у провинцији Итури. Обје области су међу најтеже погођеним вирусом.
Очекује се да ће кампања у Итурију и Сјеверном Кивуу обухватити 20.000 радника на првој линији фронта током периода од шест до девет мјесеци.
У Конгу је до сада забиљежен 7.541 потврђени случај еболе, укључујући 3.639 смртних исхода, преноси Срна.
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