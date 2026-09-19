Logo

"Калашњиков" све траженији у Африци

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
19.09.2026 19:17

Коментари:

0
"Калашњиков" све траженији у Африци

Компанија "Калашњиков" бележи велику потражњу за цјелокупним асортиманом производа стрељачког наоружања на афричком континенту, изјавио је специјалиста компаније Георгиј Губич.

Губич је на међународној изложби "Africa Aerospace and Defence 2026" у Јужној Африци рекао за ТАСС да се интересовање разликује по регионима и калибрима и да су у Сјеверној Африци најтраженији калибри 5,56, 5,45 и 7,62, у Централној Африци 7,62, док у Јужној Африци тренутно постоји посебно интересовање за аутоматске пушке калибра 5,56.

"Пошто је афрички континент толико простран, сви производи 'Калашњикова' су веома тражени; мијењају се само пропорције или захтјеви за калибар", рекао је Губич.

Он је додао да међу излагачима на изложби у Јужној Африци постоји велико интересовање за производе компаније, истичући да је штанд са аутоматском пушком "калашњиков", како је навео, популаран на изложбама широм свијета.

"Калашњиков" први пут у Јужној Африци представља скраћене аутоматске пушке АК-15К и АК-19К у оквиру заједничке изложбе Рособоронекспорта, дијела компаније Ростех.

На изложби су представљени и АК-203 и АК-204, снајперска пушка "чукавин", аутоматски пиштољ "калашњиков PPK-20" и пиштољи "лебедев".

Подијели:

Тагови :

Африка

kalašnjikov

Коментари (0)

Више из рубрике

Затворен аеродром у Луксембургу због дронова, премијер: Ово је нешто ново

Свијет

Затворен аеродром у Луксембургу због дронова, премијер: Ово је нешто ново

5 ч

0
Моторни чамац пролази поред усидрених трговачких бродова кроз измаглицу у Хормушком тјеснацу код Бандар Абаса у Ирану, у понедјељак, 7. септембра 2026. године.

Свијет

Техеран пренио Америци услове за наставак преговора

5 ч

0
Нуклеарне пробе пробудиле расједе испод Северне Кореје – потреси не престају ни осам година касније

Свијет

Нуклеарне пробе пробудиле расједе испод Северне Кореје – потреси не престају ни осам година касније

5 ч

0
Младић у центру Будимпеште брутално напао пролазника. Напад је снимљен, а на снимку се не види никакав повод.

Свијет

У Будимпешти брутално нападнут пролазник, све снимљено

5 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

21

58

Удар на ФИФА-у и Инфантина: Европљани и Американци траже двије милијарде долара

21

56

Цвијановић: Заједничким радом и јединством можемо остварити све циљеве

21

54

Додик: Старчевица показала снагу СНСД-а и велику подршку нашим кандидатима

21

38

Реал Мадрид освојио Суперкуп Евролиге

21

26

Љубиша Петровић ударио на Божовића: Мој глас иде Небојши Вукановићу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима