"Калашњиков" све траженији у Африци

Коментари:0
Компанија "Калашњиков" бележи велику потражњу за цјелокупним асортиманом производа стрељачког наоружања на афричком континенту, изјавио је специјалиста компаније Георгиј Губич.
Губич је на међународној изложби "Africa Aerospace and Defence 2026" у Јужној Африци рекао за ТАСС да се интересовање разликује по регионима и калибрима и да су у Сјеверној Африци најтраженији калибри 5,56, 5,45 и 7,62, у Централној Африци 7,62, док у Јужној Африци тренутно постоји посебно интересовање за аутоматске пушке калибра 5,56.
"Пошто је афрички континент толико простран, сви производи 'Калашњикова' су веома тражени; мијењају се само пропорције или захтјеви за калибар", рекао је Губич.
Он је додао да међу излагачима на изложби у Јужној Африци постоји велико интересовање за производе компаније, истичући да је штанд са аутоматском пушком "калашњиков", како је навео, популаран на изложбама широм свијета.
"Калашњиков" први пут у Јужној Африци представља скраћене аутоматске пушке АК-15К и АК-19К у оквиру заједничке изложбе Рособоронекспорта, дијела компаније Ростех.
На изложби су представљени и АК-203 и АК-204, снајперска пушка "чукавин", аутоматски пиштољ "калашњиков PPK-20" и пиштољи "лебедев".
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
21
58
21
56
21
54
21
38
21
26
Тренутно на програму