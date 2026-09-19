Затворен аеродром у Луксембургу због дронова, премијер: Ово је нешто ново

Аутор:АТВ редакција
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Аеродром у Луксембургу привремено је затворен у петак навече након што су у његовом ваздушном простору уочени неидентификовани и недопуштени дронови, објавила је луксембуршка влада.
Због безбједносног ризика ваздушни простор изнад Финдела одмах је затворен, а укупно 19 летова преусмјерено је у друге аеродроме.
Операције су поновно покренуте око 1:20 ујутро, након двије провјере тијеком којих није утврђена непосредна опасност за ваздухопловство.
Премијер Луц Фриден рекао је да је земља посљедњих дана пратила појаву дронова и да је ријеч о ситуацији с каквом се Луксембург досад није суочавао.
Говорио је о "потенцијално већим дроновима" у луксембуршком ваздушном простору те рекао да је управо због тога у петак навече донесена одлука о привременом затварању аеродрома.
Влада засад није објавила колико је дронова уочено, ко их је управљао нити одакле су дошли.
"У овој фази доступне информације не омогућују доношење коначних закључака", саопштила је влада.
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