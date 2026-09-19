Треба ли БиХ да преиспита одлуку о изласку из МКС-а и Римског статута?

Аутор:АТВ редакција
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Порука из Вашингтона, бар када је ријеч о односу према Међународном кривичном суду, за Милорада Додика представља аргумент који се, каже, више не може игнорисати.
Сједињене Државе нису чланица Римског статута, а администрација Доналда Трампа је још прошле године увела санкције према Међународном кривичном суду, уз образложење да његове активности угрожавају амерички суверенитет. Ако Америка има право да одбаци надлежност институције коју сматра прекорачењем мандата, поручује Додик, онда исто право треба да има и БиХ.
„Република Српска на то упозорава годинама и добро зна како изгледа када се право селективно примјењује, а политички интереси покушавају представити као непристрасна међународна правда. Зато је вријеме да и БиХ донесе одлуку о иступању из чланства у Међународном кривичном суду и изласку из Римског статута, на чему инсистира Република Српска. Биће занимљиво видјети да ли ће политичко Сарајево, подржати овај став америчке администрације“, рекао је предсједник СНСД-а, Милорад Додик.
Када видимо колико је питање суверенитета битно за велике државе, онда није питање зашто се за свој суверенитет боре државе које су далеко мање од САД, става су правници. Осим тога, истичу став америчке администрације да се искључи страни интервенционизам на међународном плану.
„ Зато је потпуно легитимно питање поставити да ли је МКС тај који штити суверенитет или га оспорава. Ако САД то покрену мислим да и ми имамо право да о томе расправљамо и донесемо будуће одлуке које би биле наравно донесене консензусом“, рекао је Милан Петковић, правник.
„ Политике администрације Доналда Трампа и причи о међународном интервенционизму нису заобишле ни БиХ. Администрација инсистира на укидању Бонских овласти, затварању канцеларије ОХР-а, а сада видимо да стиже позив и око МКС па ми морамо да сједнемо с њима као партнерима и видимо шта је најбоље по БиХ“, казао је Дамир Сакић, правник.
Међународни кривични суд није само упитан у овом тренутку када САД спроводе једну репресивнију политику према Хашком суду, јер је његова улога одавно доведена у питање.
„ Хашки трибунал је у односу на српски народ и РС показао једну другу страну права, а то је да се право не може употријебити већ злоупотријебити. Природно је да се један такав суд обезвриједи али највише у том смислу да се одступи из Римског уговора...“, рекао је Марко Ромић, правник.
Расправа о Међународном кривичном суду све више се своди на једно од кључних питања међународне политике – гдје престаје надлежност међународних институција, а почиње суверено право држава да саме одлучују. Због тога ће Српска инсистирати на преиспитивању чланства БиХ у Римском статуту.
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