Знанци постали "независни": С ким је ЦИК договорио строгу повјерљивост изборних технологија

ЦИК БиХ је изабрала да се у изборима у БиХ користе технологије америчке фирме Смартматик. Поменута компанија је за развој својих технологија дужна ангажовати лабораторију која ће их провјеравати, а за тај посао су изабрали PRO V&V. Сада ће поменута лабораторија поново бити ангажована да провјерава поменуте технологије, и то независно.

То показују званични подаци америчке Комисије за помоћ у спровођењу избора (EAC), гдје је за систем VSR1 2.1 као произвођач наведен „Smartmatic USA Corporation“, а као лабораторија за тестирање PRO V&V. И ништа није спорно у томе. Према америчким правилницима, произвођач, у овом случају Смартматик, бира и акредитовану лабораторију која ће тестирати систем, а то је PRO V&V.

Оно што јесте за чуђење, да ЦИК БиХ управо PRO V&V бира за "независну" верификацију, валидацију и ревизију изборних технологија. И ово није први пут да PRO V&V тестира или ревидира технологију „Смартматика“. PRO V&V је био укључен у провјеру „Смартматикове“ технологије и у изборним процесима на Филипинима и у Грузији, а како су тамо прошли можете да читате у тексту "Трасирање пута да Смартматик добије 74.5 милиона КМ: Спорни у свијету, добри за БиХ"

БиХ Трасирање пута да Смартматик добије 74.5 милиона КМ: Спорни у свијету, добри за БиХ

Ријеч је о уговору вриједном 565.000 КМ без ПДВ-а који је са поменутом компанијом потписао предсједник ЦИК-а Јован Калаба. ЦИК у свом саопштењу није навео остале чланове групе понуђача, већ је саопштио да је PRO V&V носилац групе.

На порталу akta.ba видљиво је да је поред PRO V&V понуђач и Агенција "MIDDLE POINT EL" д.о.о Сарајево, чији је оснивач "MIDDLE POINT ELECTRONICS" д.о.о. Сарајево, компанија у власништву Фахрудина Зељковића.

Строга повјерљивост

Посебно је занимљив дио новог уговора који се односи на повјерљивост.

Према саопштењу ЦИК-а, извршилац мора чувати повјерљивост свих података, информација, изворног кода, конфигурација система, безбједносних поставки и других информација до којих дође током извршења уговора. Без претходне писане сагласности ЦИК-а не смије их објавити, дистрибуирати нити учинити доступним трећим лицима, а обавеза повјерљивости остаје на снази и након истека уговора.

Таква клаузула није необична када је ријеч о изворном коду и безбједносним поставкама критичних информационих система. Међутим, из саопштења ЦИК-а није јасно да ли ће коначни резултат ревизије бити јавно доступан, у којем обиму и ко ће одлучивати шта представља повјерљиву информацију.