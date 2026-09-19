Гледаоци остали без програма: БХРТ обуставио више емисија!

Аутор:АТВ редакција
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Гледаоце БХРТ јутрос је умјесто редовног јутарњег програма "Јутро за све" дочекала порука на екрану у којој се наводи да је овај медиј присиљен на обуставу емитовања.
Како наводе из БХРТ-а, они су приморани да смање обим свог програма "због дуготрајне финансијске кризе и опструкција.
Поред радног издања јутарњег програма, обустављено је и викенд издање "Јутро за све", као и поподневна емисија "БХТ1 уживо".
Редовна издања емисије "Јутро за све" која иду радним данима ће и даље бити дио програмске шеме БХТ-а.
Рачуни БХРТ-а налазе се у потпуној блокади још од 21. августа.
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