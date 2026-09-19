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Гледаоци остали без програма: БХРТ обуставио више емисија!

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19.09.2026 09:22

Коментари:

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Гледаоци остали без програма: БХРТ обуставио више емисија!
Фото: Screenshot / BHRT

Гледаоце БХРТ јутрос је умјесто редовног јутарњег програма "Јутро за све" дочекала порука на екрану у којој се наводи да је овај медиј присиљен на обуставу емитовања.

Како наводе из БХРТ-а, они су приморани да смање обим свог програма "због дуготрајне финансијске кризе и опструкција.

Поред радног издања јутарњег програма, обустављено је и викенд издање "Јутро за све", као и поподневна емисија "БХТ1 уживо".

Редовна издања емисије "Јутро за све" која иду радним данима ће и даље бити дио програмске шеме БХТ-а.

Рачуни БХРТ-а налазе се у потпуној блокади још од 21. августа.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

БХРТ

јутарњи програм

Коментари (3)

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