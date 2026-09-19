"Вријеђали су мене и мог мртвог оца" Још један отказ Србима у ФБиХ због објаве на друштвеним мрежама

Аутор:АТВ редакција
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Маријана Мочевић из Источне Илиџе, студент Факултета безбједносних наука у Бањалуци још једна је у низу особа које су у посљедње вријеме због објава на друштвеним мрежама добиле отказ у фирмама са сједиштем у Федерацији БиХ /ФБиХ/.
Мочевићева, која је и дијете погинулог борца, изјавила је Срни да је радила као рачуновођа у једној фирми у федералној општини Илиџа, те да је због објава које су се односиле на признати антифашистички покрет - Југословенску војску у отаџбини на челу са генералом Драгољубом Михаиловићем и најодликованијим српским официрима добила отказ, због како је наведено, "теже повреде радне обавезе".
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"Према њиховом мишљењу, застава Србије која је легитимна држава, као и војна капа, такозвана шајкача, подстичу мржњу", рекла је Мочевићева.
Према њеним ријечима, након ових објава на друштвеним мрежама почеле су и провокације бивших колега, а након дисциплинског поступка добила је и пријетње по живот.
"Вријеђали су мене и мог мртвог оца. Ја сам изузетно поносна и сматрам да је мој отац и створио ову државу са свим борцима и заједно са онима који су погинули и ратним војним инвалидима. Они су темељ ове државе, ове Републике Српске. Они су армирана шипка у овоме. Ова земља је крвљу натопљена и ми тога морамо бити свјесни", истакла је она.
Мочевићева је додала да не жели да ћути нити да сагиње главу само зато што је Српкиња и зато што је њен отац дао живот за Републику Српску.
Она је истакла да је и у изјашњењу о елементима одговорности навела да је само подијелила објаве за свој рођендан, те да су елементи на објавама били везани за њен идентитет, обиљежја и заставе које сматра прикладним.
"У питању су објаве које не подстичу било какву мржњу, ни расну, ни националну, нити вјерску како је наведено у мом дисциплинском поступку, већ су то објаве које се тичу идентитета, поријекла, и просто моје вјере", нагласила је она.
У одлуци о отказу Мочевићевој пише да је добила отказ због, како се наводи, "теже повреде радне обавезе, јер је починила радњу или поступак који представља националну, расну или вјерску или другу мржњу на радном мјесту, као и ван радног мјеста".
Њеном послодавцу посебно је засметала застава на којој је написано "С вером у Бога-слобода или смрт".
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