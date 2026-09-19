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Страшан снимак насиља: Дјевојку гази више од 10 људи, полиција жестоко каснила да интервенише

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19.09.2026 10:52

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Страшан снимак насиља: Дјевојку гази више од 10 људи, полиција жестоко каснила да интервенише
Фото: FOX 43 News

Обично вече током којег су група студенткиња и њихове пријатељице вечерале на трему куће ван кампуса, у блоку 300 улице Вест Џексон у Јорку, у Пенсилванији, претворило се у праву ноћну мору у суботу, 12. септембра.

Студенткиње тврде да их је напала група од најмање 30 уличних тркача након што су их замолиле да се смире и престану са окупљањем испред њихове куће, пише портал Боред Панда.

Једна од дјевојака присјетила се да је напад био толико бруталан да је два пута изгубила свијест.

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Полиција је неколико пута позивана на ту локацију прије него што је ситуација потпуно измакла контроли, због чега је отац једне од жртава касније реакцију полиције назвао „потпуно смијешном“.

Инцидент се догодио око два часа ујутру прошлог викенда, преноси Фокс 43.

Једна студенткиња, која је жељела да остане анонимна, рекла је за тај медиј да је са пријатељицама била у кући и спремала такосе када су примијетиле да се нешто дешава на улици.

Након што је објаснила да се због људи испред њихове куће осјећају угрожено, студенткиња је рекла да су јој полицајци поручили да долазе.

Вјерујући да ће помоћ ускоро стићи, она и пријатељице одлучиле су да вечерају на трему. Међутим, како је рекла, окупљени су у међувремену постајали све бучнији.

Због тога је још једна студенткиња позвала полицију и добила сличан одговор – да ће полицајци ускоро стићи.

Док су чекале помоћ, дјевојке су остале напољу и видјеле како се један аутомобил учесника уличних трка закуцава у паркирано возило.

„Када се то догодило, све смо их замолиле да се склоне са нашег посједа и тада је све експлодирало“, присјетила се једна од студенткиња.

Она је рекла да ју је убрзо напало „вјероватно 25 људи“, који су је одвукли према знаку за заустављање.

„Тада су сви насрнули на мене. Вјероватно ме је 12 људи истовремено шутирало“, рекла је.

Напад јој је додатно отежавала одјећа коју је носила, јер је имала топ без бретела и једном руком је морала да га придржава док су је нападали.

„Оно што је додатно погоршало ситуацију јесте то што је око мене било толико камера, због чега сам била веома рањива“, додала је.

Неколико жртава изгубило свијест током напада

Студенткиња која је говорила за Фокс 43 рекла је да су је ударали песницама и шутирали из свих праваца док је лежала на земљи.

Напад је био толико интензиван да је, како тврди, два пута изгубила свијест.

„Први пут када ме је неко веома снажно ударио ногом у ребра, а други пут након ударца у потиљак.“

Још једна студенткиња описала је сличан сценарио, наводећи да су њу и њене пријатељице нападачи вукли за косу, а потом их тукли.

Она је рекла да јој је након првог ударца све постало „мутно“, али да се и даље сјећа људи који су јој прилазили са свих страна.

Према њеним ријечима, полиција је позвана пет пута прије него што су полицајци коначно стигли.

Студенткиње оптужиле полицију и факултет да страхују од групе

Окупљања уличних тркача наводно се редовно одржавају у близини куће.

Једна од студенткиња рекла је да се сличан инцидент догодио и двије недјеље раније, када је такође нападнута једна студенткиња.

„Она је људима рекла да сиђу са њеног трема. Неко је потрчао ка њој и почупао јој косу. Ово показује да је у питању иста група људи који нису студенти, а полиција није урадила ништа да нас заштити, као ни обезбјеђење кампуса“, рекла је.

Студенткиња је рекла да планира да разговара са обезбјеђењем кампуса о најновијем инциденту јер страхује да би се нешто слично могло поновити уколико факултет или полиција не предузму нешто.

„Дјелује као да се плаше да се суоче са тим људима, али нас управо то доводи у опасност јер не раде ништа.“

Полиција и факултет одговорили на критике

Отац једне од нападнутих студенткиња критиковао је полицију због кашњења у реакцији.

„Нису нападнуте само дјевојке, већ сви који живе у улици Џексон. Не говоримо о пет дјевојака и можда њиховим цимеркама, већ о стотинама студената, тако да је њихова реакција потпуно смијешна“, рекао је.

Полиција Јорка бранила је своју реакцију, наводећи да су у тренутку када су добили позив њихови „полицајци били у потпуности ангажовани на претходној, активној истрази критичног инцидента“.

Када су полицајци коначно стигли на мјесто догађаја, насиље је већ било завршено, а нападачи су побјегли.

Због тога нико није ухапшен на лицу мјеста.

Портпарол полиције Јорка касније је саопштио да је покренута истрага и позвао све који имају информације о инциденту да их доставе путем званичног сајта полиције.

Ипак, објављено је да су три малољетне дјевојке оптужене у вези са овим случајем.

С друге стране, Јорк колеџ је саопштио да је „безбједност студената увијек највећи приоритет“, као и да је руководство факултета „било и остаје у активним разговорима са градским властима Јорка и локалним органима за спровођење закона“ о безбједности у насељима око кампуса.

Факултет је додао да активно пружа подршку студентима који су погођени инцидентом, укључујући могућност да сви који живе у улици Вест Џексон пређу у смјештај у кампусу, пише Телеграф.

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