Logo

Централна банка БиХ о инфлацији

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
19.09.2026 11:49

Коментари:

0
Централна банка БиХ о инфлацији

Централна банка БиХ процјењује да би у трећем кварталу укупна инфлација могла износити 3,7 одсто, а базна 4,2 одсто, док би у четвртом кварталу и укупна и базна могле износити 4,1 одсто.

Из Банке наводе да је за трећи квартал урађена значајна ревизија инфлације наниже у односу на претходну брзу процјену, првенствено усљед неочекиваног наглог успоравања званичне инфлације у јуну и јулу, те слабијег преноса почетног шока раста цијена превоза и режијских трошкова на остале компоненте потрошачких цијена.

На годишњем нивоу цијене хране и безалкохолних пића биле су ниже у јуну и јулу, дјелимично и због базног ефекта.

"Међутим, ниво цијена хране и безалкохолних пића је доста висока, након значајног раста у претходном периоду. Такође, ниво цијена основних животних намирница у БиХ значајно не одступа од цијена у земљама у окружењу. Због високог учешћа хране у потрошњи становништва, њихов ниво цијена значајно утиче на трошкове и животни стандард", појашњавају из Банке.

Очекују да ће инфлаторни притисци и даље бити присутни и значајни, посебно вањски везани за цијене енергената, тако да процјењују да би укупна и базна инфлација могла износити 4,1 одсто у задњем кварталу, јер се тада очекује и раст цијена хране које се са значајним одмаком прелијевају са страног на домаће тржиште.

За трећи квартал Централна банка процјењује годишњи раст реалног бруто домаћег производа /БДП/ од 2,3 одсто.

"Доступни индикатори указују на наставак релативно умјерене динамике економске активности, уз и даље присутне ризике из међународног окружења и неизвјесност у погледу кретања вањске тражње", додају из Банке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Централна банка БиХ

Инфлација

Коментари (0)

Више из рубрике

писање читање школа ученик ђак

Економија

У току инвестиције у готово 90 школа у Српској

20 ч

0
На дионици ауто-пута Рача-Бијељина положени су први метри асфалта. Асфалтира се 700 метара приступног пута који ће повезати магистрални пут са новим мостом.

Економија

Вишковић: Данас положене прве тоне асфалта на ауто-путу на страни Српске

21 ч

0
Крупни план кестењастог вргања који расте на маховином прекривеном шумском тлу.

Економија

Килограм овог 'шумског блага' достиже цијену од 5.000 евра

1 д

0
Министарство издало саопштење: Истиче рок за подношење захтјева

Економија

Министарство издало саопштење: Истиче рок за подношење захтјева

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

34

Путин поручио Европи: Пустите нас да живимо у миру, иначе ћемо реаговати

13

30

Градоначелник Минхена отворио прво буре пива на "Октоберфесту"

13

21

Ћана "хеликоптером" стигла на вашар

13

12

Пацијент се пожалио на проблеме са мокрењем, а оно што су му пронашли у тијелу згрозило је цијели свијет

13

10

Спроведене велике акције, убијено 11 терориста

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима