Централна банка БиХ о инфлацији

Аутор:АТВ редакција
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Централна банка БиХ процјењује да би у трећем кварталу укупна инфлација могла износити 3,7 одсто, а базна 4,2 одсто, док би у четвртом кварталу и укупна и базна могле износити 4,1 одсто.
Из Банке наводе да је за трећи квартал урађена значајна ревизија инфлације наниже у односу на претходну брзу процјену, првенствено усљед неочекиваног наглог успоравања званичне инфлације у јуну и јулу, те слабијег преноса почетног шока раста цијена превоза и режијских трошкова на остале компоненте потрошачких цијена.
На годишњем нивоу цијене хране и безалкохолних пића биле су ниже у јуну и јулу, дјелимично и због базног ефекта.
"Међутим, ниво цијена хране и безалкохолних пића је доста висока, након значајног раста у претходном периоду. Такође, ниво цијена основних животних намирница у БиХ значајно не одступа од цијена у земљама у окружењу. Због високог учешћа хране у потрошњи становништва, њихов ниво цијена значајно утиче на трошкове и животни стандард", појашњавају из Банке.
Очекују да ће инфлаторни притисци и даље бити присутни и значајни, посебно вањски везани за цијене енергената, тако да процјењују да би укупна и базна инфлација могла износити 4,1 одсто у задњем кварталу, јер се тада очекује и раст цијена хране које се са значајним одмаком прелијевају са страног на домаће тржиште.
За трећи квартал Централна банка процјењује годишњи раст реалног бруто домаћег производа /БДП/ од 2,3 одсто.
"Доступни индикатори указују на наставак релативно умјерене динамике економске активности, уз и даље присутне ризике из међународног окружења и неизвјесност у погледу кретања вањске тражње", додају из Банке.
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