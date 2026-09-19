Мастиловић: Бранко Блануша још носи трауме од дебате са Луком Петровићем

Аутор:АТВ редакција
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Знам да Бранко Блануша још носи трауме од дебате са Луком Петровићем, али надам се да ће се до краја кампање опоравити и ставове, ако их има, укрстити са Савом Минићем у јавном сучељавању, рекао је Милутин Мастиловић, члан Главног одбора СНСД-а.
"Ако нема храбрости да стане испред свог народа и противкандидата, како би сутра стао испред помамљеног политичког Сарајева да брани Републику Српску од његових унитаристичких циљева? Ако му једна дебата прави толики притисак, како би се сутра суочио са притисцима странаца? Сваки кандидат, било гдје на свијету, жели да што упечатљивије презентује своје политике, само се Блануша боји да дође на ТВ дебату и представи их пред најширим аудиторијумом", каже Мастиловић и додаје:
"Бити предсједник Републике Српске је обавеза за коју треба храбрости, због које се неријетко подносе и личне жртве. О храбрости Бранка Блануше највише говори он сам."
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