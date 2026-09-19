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Познат идентитет мушкараца који су пали у Сарајеву с 12 килограма дроге

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19.09.2026 13:57

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Познат идентитет мушкараца који су пали у Сарајеву с 12 килограма дроге
Фото: АТВ БЛ

У јучерашњој акцији ФУП-а у којој је пронађено око 12 килограма дроге ухапшени су Санел Прељевић и Хамза Хасковић.

Они су данас предати у надлежност Тужилаштва КС, потврдила је портпаролка ове институције Азра Бавчић.

"Биће задржани 24 сата и у том законском року поступајући тужилац одлучиће о даљим мјерама. Сумњиче се за кривична дјела неовлаштена производња и стављање у промет опојних дрога и недозвољено држање оружја - навели су из Тужилаштва КС.

У акцији је одузето око "седам килограма материје која својим изгледом асоцира на амфетамин, око пет килограма материје која асоцира на канабис, те око 50 грама материје која асоцира на кокаин".

Осим дроге, полиција је пронашла и пиштољ, мобилне телефоне, ваге за прецизно вагање, као и друге предмете који се могу довести у везу с извршењем наведених кривичних дјела.

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Тагови :

Дрога

Сарајево

заплијењена дрога

Полиција

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