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Потврђена оптужница против двије особе због погибије радника на градилишту ауто-пута

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18.09.2026 15:53

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Коридор 5Ц
Фото: Screenshot / YouTube

Кантонални суд у Сарајеву потврдио је оптужницу Тужилаштва Кантона Сарајево против Јусе Баручије и Мирхана Боровине због тешког кривичног дјела против опште сигурности људи и имовине у вези с непрописним и неправилним извођењем грађевинских радова.

"Оптужени се терете да су у својству одговорних особа на градилишту Коридора 5C, поддионица Тарчин – улаз у тунел Иван, пропустили осигурати провођење прописаних мјера заштите на раду приликом демонтаже конструкцијске скеле на вијадукту Раштелица 2", наводе из Тужилаштва Кантона Сарајево.

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Према наводима оптужнице, нису осигурали одговарајућу стручну оспособљеност радника, надзор над извођењем радова, као ни прописане мјере заштите од пада са висине.

"Усљед наведених пропуста, 5. августа 2021. године радник је пао са висине од око 10 до 12 метара и смртно страдао.

Јусо Баручија био је директор и одговорна особа привредног друштва „Саринг“ из Сарајева, док је Мирхан Боровина био управитељ градње и одговорна стручна особа испред привредног друштва „Вектор Интегра“ Сарајево", наводе из Тужилаштва.

Поступајућа тужитељица предложила је за главни претрес саслушање пет свједока, три вјештака и извођење више од 80 материјалних доказа.

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Тагови :

Зеница

Коридор 5Ц

несрећа

Оптужница

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