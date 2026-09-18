Шокантан снимак насиља у вртићу: Дјечака (4) шутирали вршњаци

Аутор:АТВ редакција
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Језив случај догодио се у вртићу у Ходоњину у Чешкој, гдје је четворогодишњи дјечак претрпио насиље вршњака. На снимку који се појавио у јавности види се како неколико малишана шутира дјечака док лежи на поду.
Након што је снимак доспио у јавност, огласио се отац дјечака, Габријел (29), који је описао кроз шта његова породица тренутно пролази.
"На снимку је наш М, који је мислио и још увијек мисли да је то дјечја туча или нека типична туча са татом. Нажалост, био је једини. Мислили смо да су овакве страшне и одвратне ствари нешто што дјеца могу да ураде у школи", написао је Габријел на друштвеним мрежама.
Отац је признао да га је читава ситуација дубоко погодила.
"Осјећања су различита. Увијек сам се плашио да ће нешто тако доживјети или проживљавати. Али када се догоди, другачије је. Туга, жалост, безнађе и прије свега страх од тога шта ће се догодити сљедећи пут", навео је.
Ипак, Габријел истиче да циљ његове објаве није да позива на линч дјеце или вртића.
"Главни циљ објављивања свега овога није да у бијесу линчујем дјецу или вртић. Обје стране имају могућност да ствари поправе, промјене и евентуално предузму различите мере како се нешто слично не би поновило", рекао је он.
Додао је да не жели да се фокусира на питање гдје су се у тренутку инцидента налазиле васпитачице и због чега нису реаговале.
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Отац је навео и да су он и породица претходно свакодневно разговарали о понашању свог сина и томе како му је у вртићу.
"Нису увијек одрастање, родитељи или пријатељи разлог за нечије понашање или промјену понашања. Понекад је разлог мјесто на које га сваког дана водите са осјећајем да га остављате у добрим рукама и на сигурном", написао је Габријел.
Он је родитељима поручио да обрате пажњу на промјене у понашању своје дјеце.
"Ноћне море не морају да буду само о чудовиштима. То што неко не жели да иде у вртић или школу понекад није зато што му се једноставно не иде. Слушајте, посматрајте и чувајте једни друге“" поручио је.
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Случај је изазвао реакцију и локалних власти. Градоначелник Ходоњина рекао је да га је агресија међу тако малом дјецом изненадила и најавио да ће се градско веће случајем бавити наредне недјеље.
Случајем се бави и полиција.
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