Турска премјестила специјалну бригаду са 2.000 командоса на обалу насупрот Грчкој

Аутор:АТВ редакција
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Турско Министарство одбране потврдило је да је 51. командна бригада премјештена у Соке на егејској обали, насупрот грчком острву Самос, на основу одлуке одобрене у јуну 2026. године.
Министарство је саопштило да је премјештање из ранијег сједишта у Хозату у источној провинцији Тунџели проведено након интерне процјене организационих и оперативних потреба турских оружаних снага.
„Неопходна прилагођавања у вези с организационом структуром и статусом распореда наших јединица врше се у складу с мисијом и оперативним потребама Турских оружаних снага“, наводи се у саопштењу Министарства одбране Турске.
Додали су и да је „промјена локације Команде 51. командне бригаде одобрена у јуну као резултат процјена проведених у овом оквиру“.
Бригада је сада смјештена у гарнизону Соке у провинцији Ајдин, а према наводима из извјештаја броји више од 2.000 професионалних командоса.
Ријеч је о значајном географском помјерању формације са истока земље према западном егејском правцу. Соке се налази у залеђу обале код Кушадасија, насупрот Самосу, који је од турског копна удаљен свега неколико километара на најужем дијелу мореуза Микале, док је ваздушна линија између подручја аеродрома на Самосу и Сокеа око 44 километра.
Команду над бригадом у августу 2026. преузео је бригадни генерал Јашар Караоглу, именован предсједничким декретом, током годишње ротације команде у турским оружаним снагама.
Јединица је 30. августа учествовала и у локалним церемонијама поводом Дана побједе, чиме је јавно потврђено да је премјештање завршено.
Премјештање је изазвало додатну пажњу због дуготрајних спорова Турске и Грчке у Егејском мору, а обухватају питања морских граница, ваздушног простора те војног статуса појединих грчких острва.
Иако су грчки медији и аналитичари распоређивање тумачили као промјену војне равнотеже у подручју Самоса, турско министарство у саопштењу није споменуло Грчку нити конкретан спољнополитички повод за ову одлуку, преноси Кликс.
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