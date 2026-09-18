Зел: Историјски састанак Нетанјахуа и Додика у Јерусалиму

Аутор:АТВ редакција
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Састанак израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и предсједника Милорада Додика у Јерусалиму био је историјски, истакао је предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел.
"Била ми је част да присуствујем јучерашњем историјском сусрету ", написао је Зел на Иксу.
It was my great honor to have attended this historic meeting yesterday. https://t.co/iB1kCNeDt0— Marc Zell - מארק צל (@GOPIsrael) September 18, 2026
Он је похвалио режисера Бориса Малагурског, чије је филмско остварење "Рођени из прогона" допринијело промовисању истине о страдању Срба, Јевреја и осталих народа у концентрационом логору Јасеновац.
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"То је прича о ужасу која тек треба да буде испричана. Хвала филмском ствараоцу Малагурском што је отворио очи свијету", навео је Зел.
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Он је подсјетио да је у априлу предводио делегацију из Израела која је посјетила дио логора Јасеновац, те да је упознат са ужасима кроз које су пролазили логораши.
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