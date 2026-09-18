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Зел: Историјски састанак Нетанјахуа и Додика у Јерусалиму

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18.09.2026 16:40

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Делегација Српске у Израелу
Фото: Amos Ben-Gershom (GPO)

Састанак израелског премијера Бењамина Нетанјахуа и предсједника Милорада Додика у Јерусалиму био је историјски, истакао је предсједник Републиканске партије у Израелу Марк Зел.

"Била ми је част да присуствујем јучерашњем историјском сусрету ", написао је Зел на Иксу.

Он је похвалио режисера Бориса Малагурског, чије је филмско остварење "Рођени из прогона" допринијело промовисању истине о страдању Срба, Јевреја и осталих народа у концентрационом логору Јасеновац.

Делегација Српске у Израелу

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"То је прича о ужасу која тек треба да буде испричана. Хвала филмском ствараоцу Малагурском што је отворио очи свијету", навео је Зел.

Додик и Нетанјаху

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Он је подсјетио да је у априлу предводио делегацију из Израела која је посјетила дио логора Јасеновац, те да је упознат са ужасима кроз које су пролазили логораши.

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Тагови :

Марк Зел

Милорад Додик

Бењамин Нетанјаху

Израел

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