Додик након састанка са Нетанјахуом: Српска може да рачуна на Израел као партнера

Аутор:АТВ редакција
Коментари:4
Данас сам имао још један успјешан састанак са предсједником Владе Израела Бењамином Нетанјахуом и његовим сарадницима, рекао је лидер СНСД-а Милорад Додик.
Истиче да се састанак се односио на финализацију свих оних ранијих претпоставки могућих договора.
"Прије свега о привредној сарадњи, о сарадњи у области културе, привреде, као што се тиче и трансфера нове технологије у области пољопривреде, вјештачке интелигенције и свега онога што треба да завршимо. Добили смо потпуну сагласност и потврду Нетанјахуа да ће учинити све да осмисли и уреди један оквир у којим ћемо се кретати у наредним годинама и да Република Српска може да рачуна на Израел као партнера једнако онолико колико и Република Српска рачуна на Израел", рекао је Додик.
Додик истиче да се Израел налази у сталном атмосфери притиска који долази од стране не самог региона.
"Ових дана сазнали су да Британија има велике операције што се тиче угрожавања самог Израела, да су њихови односи на веома ниском нивоу, а једнако тако и европске земље, земље Европске уније, који су склоне да се мијешају у унутрашње ствари у Израелу. То није напросто прихватљиво ни у ком погледу. Заједничко за нас је да Република Српска и Израел, а то смо и данас потврдили, у фокусу на првом мјесту стављају интерес народа, и државе, и слободе. Гаранција за ту слободу јесте чврста заједница, чврсте институције, чврста власт, границе, а то је важно и за нас, јер нисмо дозволили раније мигрантима да остану у Српској, што нам је омогућило да сада имамо релативно лакшу ситуацију него да је то било другачије", каже Додик.
Истиче да се у фокус морају ставити наши национални интересе, то једнако тако раде и овдје.
" Морамо да ставимо у фокус одбрану и нашу безбједности, а Израел је првак свијета у томе што се тиче заштите народа и државе и да обезбиједимо да било каква штета која би се нанијела Републици Српској, њеној привреди, природи, еколошка или друга штета, мора да буде брзо надокнађена, или брзо спријечена даља ескалација било које штете", навео је Додик.
Додик је нагласио да морамо заједнички радити на одбијању било каквих шпијунажа или подлих намјера који покушавају да нам наметну са свих страна како би угрозили нашу безбједност.
"Овдје сам научио да нема те ствари коју не треба учинити за безбједност народа и државе. Република Српска се само понаша и понашаће се у том погледу. Ми не вјерујемо у заједничку причу о БиХ и њеној безбједности. Видљиви су нама нејасни аранжмани који праве муслимани, са исламским земљама и са Турском око неке војне сарадње и много чега другог изазивају сумње. Ми не смијемо дозволити себи да будемо изненађени. Не смијемо себе довести да будемо затечени. И не смијемо да се правимо наивни. Вријеме које долази је далеко више од обичног посматрања и ми који смо одговорни за судбину државе и народа морамо учинити све да спознамо опасности и да реагујемо на те опасности", нагласио је Додик.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Република Српска
59 мин4
Република Српска
1 ч2
Република Српска
2 ч0
Република Српска
3 ч9
Најновије
Најчитаније
18
24
18
04
17
58
17
48
17
43
Тренутно на програму