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Почео састанак Нетанјахуа и Додика у Јерусалиму

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17.09.2026 14:49

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Почео састанак Нетанјахуа и Додика у Јерусалиму

Израелски премијер Бењамин Нетанјаху састао се данас у Јерусалиму са предсједником Милорадом Додиком.

Додик је раније најавио да ће са Нетанјахуом разговарати о даљем јачању односа Републике Српске и Израела, финализацији договора о конкретним привредним пројектима, те унапређењу културне и научне сарадње, посебно сарадње универзитета.

Он је навео да Република Српска жели да пријатељства и партнерства претвори у конкретне пројекте, инвестиције, размјену знања и нове могућности за Српску.

У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, су и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић и министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Милорад Додик Израел

Милорад Додик

Израел

Састанак

Бењамин Нетанјаху

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