Почео састанак Нетанјахуа и Додика у Јерусалиму

Аутор:АТВ редакција
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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху састао се данас у Јерусалиму са предсједником Милорадом Додиком.
Додик је раније најавио да ће са Нетанјахуом разговарати о даљем јачању односа Републике Српске и Израела, финализацији договора о конкретним привредним пројектима, те унапређењу културне и научне сарадње, посебно сарадње универзитета.
Он је навео да Република Српска жели да пријатељства и партнерства претвори у конкретне пројекте, инвестиције, размјену знања и нове могућности за Српску.
У делегацији Републике Српске, коју предводи Додик, су и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Ана Тришић Бабић и министар унутрашњих послова Српске Жељко Будимир, преноси Срна.
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