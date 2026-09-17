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Додик се у Тел Авиву састао са израелским министром Шиклијем

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17.09.2026 12:32

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Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Тел Авиву са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем.
Фото: АТВ

Предсједник СНСД-а Милорад Додик састао се у Тел Авиву са израелским министром за дијаспору и борбу против антисемитизма Амихајем Шиклијем.

Додик је изразио задовољство недавним боравком Шиклија у Бањалуци, наводећи да је то била прилика за разговор о даљем јачању сарадње.

Током разговора Додик је информисао Шиклија да ће се данас састати са премијером Израела Бењамином Нетањахуом.

Шикли је изразио наду да ће бити ријешено питање успостављања авио-саобраћаја између Израела и Републике Српске, те навео да му се допала Бањалука током боравка у Српској.Састанку присуствују министар унутрашњих послова Републике Српске Жељко Будимир и вршилац дужности директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске Ана Тришић Бабић.

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Тагови :

Милорад Додик

Израел

Амихај Чикли

Тел Авив

Милорад Додик Израел

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