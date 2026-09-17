Додик: С ким да преговарамо? Са Мартом Кос, тим заблудјелим либералима?

Аутор:АТВ редакција
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Република Српска неће прихватити условљавања у процесу европских интеграција БиХ, нити ће преговарати са представницима ЕУ који не прихватају Српску, изјавио је данас предсједник Милорад Додик.
Додик је навео да се од БиХ у процесу европских интеграција тражи да се одрекне дијела свог суверенитета, те поручио да Република Српска неће прихватити условљавања која подразумијевају одрицање од њених интереса нити сарађивати са онима који је не прихватају.
"С ким да преговарамо? Са Мартом Кос, тим заблудјелим либералима који су упропастили Европу и европске вриједности", рекао је Додик новинарима у Тел Авиву.
Сматра да разговоре са ЕУ не треба прекидати, али да они не могу бити засновани на условљавању. БиХ, каже Додик, треба да задржи економску сарадњу са ЕУ, али да не прихвати политичке услове које сматра неприхватљивим.
Говорећи о европској финансијској помоћи, Додик је рекао да Српску не занима новац уколико је услов за њега политичко одрицање.
"Нисам глуп да не мислим да имамо економску и неку другу сарадњу. Али тај њихов новац који они говоре да ће као дати милијарду БиХ, мене не занима", рекао је Додик.
Он је додао да Република Српска треба да разговара и сарађује са другим партнерима, наводећи САД, Русију, Кину и Израел. "То је нека здрава прича", оцијенио је Додик.
Критиковао је и актуелну политику ЕУ према миграцијама и безбједности, наводећи да Европа има озбиљне проблеме са којима се тешко носи.
"Европа је трула. Европа нема ону вриједност и није тако привлачна као што је била некада", рекао је Додик уз напомену да под Европом мисли на ЕУ и њену бирократију.
Он је оцијенио да је ЕУ потребно "редефинисање политике" и да европски званичници више треба да се баве проблемима унутар саме Уније.
Додик је критиковао и политику ЕУ према миграцијама, као и однос европских званичника према питању владавине права у БиХ. "Какву владавину права причају када су пет година подржавали Кристијана Шмита", упитао је Додик.
Он је навео да је Европа имала ту несрећу да је у оваквом времену воде неспособни ликови као што су Каја Калас, Марта Кос и други.
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