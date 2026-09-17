Шеварика у Јекатеринбургу: Jачање међународне сарадње и видљивости Републике Српске

Аутор:АТВ редакција
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„Међународна сарадња гради се људима, повјерењем и контактима“, поручила је Ивана Шеварика са Међународног фестивала младих 2026. у Јекатеринбургу.
Директор за међународну сарадњу Центра за стратешко планирање и јавне политике у Републици Српској, политиколог и млади стручњак Ивана Шеварика, учествује на Међународном фестивалу младих 2026. у Јекатеринбургу, једном од најзначајнијих међународних омладинских догађаја ове године. Њено учешће представља важан корак у даљем позиционирању Центра и Републике Српске у међународном окружењу и изградњи мреже контаката са младим професионалцима, стручњацима и организацијама из различитих дијелова свијета.
Међународни фестивал младих одржава се од 11. до 17. септембра 2026. године у Јекатеринбургу и окупља 10.000 учесника из 191 земље. Ријеч је о великој међународној платформи намијењеној размјени знања, искустава и идеја нових генерација, те успостављању професионалних и институционалних веза у областима дипломатије, међународне сарадње, јавног управљања, науке, образовања, медија, предузетништва и других сфера савременог друштвеног развоја.
Програм фестивала окупио је и високе представнике државних и дипломатских институција Руске Федерације. Међу учесницима и говорницима били су потпредсједник Владе Руске Федерације Дмитриј Чернишенко, званична представница Министарства иностраних послова Марија Захарова, a реализован је и отворени дијалог са министром иностраних послова Сергејем Лавровом.
Учешће Иване Шеварике на овом престижном међународном догађају има посебан значај и за Центар за стратешко планирање и јавне политике у Републици Српској. Као директор за међународну сарадњу, Шеварика је у прилици да непосредно успоставља контакте са представницима различитих земаља и организација, размјењује искуства са младим стручњацима и гради основу за будуће облике међународне сарадње Центра и Српске.
Као политиколог и представник млађе генерације стручњака из Републике Српске, она својим учешћем истовремено доприноси већој видљивости знања, идеја и професионалних потенцијала који долазе из Републике Српске. Присуство на платформама овог формата значајно је управо зато што омогућава да се Република Српска, њене организације и млади стручњаци непосредно укључују у међународну размјену идеја и успостављају контакте који могу прерасти у дугорочне професионалне и институционалне везе.
Посебно значајан дио фестивалског програма представља IX Глобални форум младих дипломата, посвећен улози нових генерација у савременој дипломатији и развоју система глобалног управљања. Форум окупља младе представнике дипломатске и стручне заједнице из бројних земаља и ствара простор за непосредан дијалог о промјенама у међународним односима, новим облицима сарадње и улози младих професионалаца у процесима који ће обликовати будуће међународно окружење.
Боравак у Јекатеринбургу омогућио је Шеварики и непосредно упознавање са радом, приступима и искуствима истакнутих представника политичког, дипломатског и академског живота, као и активно учешће у програмима усмјереним на развој аналитичких, преговарачких и комуникационих капацитета младих учесника.
За Центар, оваква активност превазилази значај појединачног учешћа на једном међународном скупу. Она представља дио ширег настојања да се Центар постепено позиционира као стручна, истраживачка и аналитичка организација из Републике Српске способна да развија комуникацију и сарадњу и у међународном окружењу.
Успостављање професионалних контаката са учесницима из великог броја земаља истовремено доприноси јачању међународне препознатљивости и кредибилитета Републике Српске и Центра, стварајући основу за будуће партнерске пројекте, научну и стручну сарадњу, размјену знања и учешће у међународним иницијативама из области стратешког планирања, јавних политика и међународних односа.
„Међународна сарадња не гради се само институционалним споразумима, него прије свега људима, повјерењем и професионалним контактима. Из Јекатеринбурга носим драгоцјена искуства и значајну мрежу нових познанстава са младим људима и стручњацима из различитих дијелова свијета. Важно је да Република Српска, њене организације и млади стручњаци буду присутни на мјестима на којима се разговара о будућности међународних односа, дипломатије и јавних политика. Центар управо у томе види један од праваца свог будућег развоја – да из Републике Српске гради отворену и професионалну мрежу међународне сарадње“, истакла је Шеварика.
Учешће директора за међународну сарадњу Иване Шеварике на Међународном фестивалу младих у Јекатеринбургу представља зато још један корак у развоју институционалног капацитета и међународне видљивости Центра.
Опредјељење Центра остаје да, поред научноистраживачког, аналитичког и пројектног рада у Републици Српској, систематски гради контакте са релевантним организацијама, институцијама и стручњацима у иностранству, повезујући домаће знање и потенцијале са међународним искуствима и савременим токовима у области стратешког планирања и јавних политика.
Из Републике Српске – према новим знањима, партнерствима и међународној сарадњи.
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