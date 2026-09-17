Аутор:АТВ редакција
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Министар спољних послова Русије Сергеј Лавров оптужио је Запад за двоструке стандарде у примјени принципа Повеље Уједињених нација, наводећи као примјер различит однос према Косову и Криму.
"Ми ћемо бранити принципе садржане у Повељи УН. Запад категорички не жели да их примјењује у својој практичној политици. Ти принципи морају да се примјењују и поштују у цјелини", поручио је Лавров на отварању Четвртог конгреса Међународног покрета русофила.
Шеф руске дипломатије подсјетио је да су западне земље 2008. године признале једнострано проглашену независност Косова, иако, како је нагласио, о том питању није било референдума.
"Косово је добило независност у ситуацији када нико није нападао ту српску покрајину и када није било никаквих војних дејстава. Западни представници су једноставно одлучили да тако треба да буде. Народ нико није питао и није било никаквог гласања", рекао је Лавров.
Он је затим тај случај упоредио са Кримом, наводећи да је шест година касније, послије промјене власти у Кијеву 2014. године и почетка сукоба, на Криму организован референдум.
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Према ријечима Лаврова, становници Крима су на референдуму, којем су присуствовали и страни посматрачи, гласали за присаједињење Русији, али западне земље тај резултат нису признале.
Лавров је поручио да ће Москва наставити да инсистира на примјени свих принципа Повеље УН, а не на њиховом селективном тумачењу.
Западне земље активно се припремају за рат против Русије, ширећи мит о наводној руској пријетњи, истакао је руски министар.
"Данас владајући кругови и елите већине западних земаља шире мит о пријетњи која наводно долази из Русије, активно се припремају за рат против наше земље и, између осталог, осуђују нас због тога што наводно подривамо европске вриједности. Какве су то вриједности у стварности, можемо да видимо", рекао је Лавров.
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