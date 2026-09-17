Додик из Тел Авива: Сарадња са Израелом од стратешког значаја

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник СНСД-а Милорад Додик поручио је током посјете Израелу да Република Српска наставља да јача институционалне и економске везе са овом земљом, најављујући значајне пројекте у области савремених технологија, пољопривреде и безбједности.
Додик је нагласио да је циљ посјете конкретизација сарадње кроз трансфер најсавременијих технологија.
"У трансферу технологије имамо намјеру да заокружимо пакет сарадње у наредним годинама на двије милијарде долара, уз коришћење одређених могућности које Израел као држава нуди. Њихова владина агенција за гаранције пружа подршку одређеним фирмама и банкама, а ми ћемо путем Владе, када финализујемо договор, потписати споразум о томе шта је потребно за нашу пољопривреду, полицију, сајбер заштиту и увођење нових технологија. Израел је свјетски лидер у новим технологијама и за нас је било кључно да отворимо могућност за испоруку најсавременијих достигнућа којима они располажу", истакао је Додик.
Он је подсјетио да је ово наставак разговора започетих прије седам дана.
"Премијер Нетанјаху је тада био ван града, а сада смо ту да се поново видимо с њим и детаљно разговарамо о овим темама. Наша намјера је да сарадња буде потпуно институционализована. У Бањалуци је већ отворено представништво Израелске привредне коморе, што је први важан корак ка дугорочној институционалној сарадњи и трансферу технологија", рекао је Додик и додао:
"Подржавамо Израел и њихове напоре да обезбиједе стабилност за свој народ. Хамас је терористичка организација која је 7. октобра починила стравичан злочин над недужним становништвом Израела. То у потпуности оправдава сваку врсту употребе одбрамбених капацитета и заштите Израела од екстремизма и тероризма", поручио је предсједник СНСД-а.
Додик се осврнуо и на став Европе према кризи на Блиском истоку, оцијенивши га лицемјерним:
"Шта мисли Европа о томе то је њихов проблем. Када је њима требало, сви су трчали овдје: Макрон, Шолц, Бајден... сви су долазили ради сопственог јавног мњења и јефтиних политичких поена. Сада видимо да Европа гријеши јер не разумије и не жели да подржи политику коју води Израел у овако комплексном региону."
Додик је направио паралелу између изазова са којима се суочава Израел и притисака на Републику Српску:
"Сличан изазов имамо и ми. Политичко Сарајево и радикални кругови упорно покушавају да остваре своју експанзију на штету Републике Српске. Потпуно ирационално и нереално својатају просторе и говоре о 'њиховој Бањалуци' или 'њиховом Требињу'. У Бањалуци, Требињу, Бијељини или Зворнику нема њихове власти нити власништва све то припада српском народу и Републици Српској. То је иста она идеологија која се овдје огледа у тежњи да се потисне Израел. Исти процес видимо и у Европи, која је отишла у потпуну неопрезност када су у питању глобални миграциони и демографски процеси."
На крају, Додик је подвукао важност грађења снажних партнерстава на међународној сцени:
"Ми не смијемо бити неопрезни, морамо градити и чувати пријатеље. Поносан сам на чињеницу да смо развили односе са Израелом до те мјере да на највишем нивоу и у директном разговору можемо рјешавати наша кључна питања. Република Српска ову прилику никада не смије да пропусти и зато је од кључне важности да у српском народу и у Републици Српској континуирано гајимо позитиван, пријатељски и исправан однос према Израелу и јеврејском народу", закључио је Додик.
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