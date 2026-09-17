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Мушкарац ухапшен због паљења аутомобила у Сарајеву

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17.09.2026 12:25

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Полицајац хапси мушкарца. Док осумњичени стоји поред аутомобила, полицајац му ставља лисице на руке.
Фото: Pexels/Kindel Media

Мушкарац А. С. /33/ из Вогошће ухапшен је под сумњом да има везе са паљевином два аутомобила у сарајевском насељу Маријин Двор, саопштено је из кантоналног МУП-а.

Ухапшеном се на терет ставља кривично дјело изазивање опште опасности прије два дана.

Пожар је избио 15. септембра у 2.20 часова Улици магрибија, у близини Полицијске станице Центар.

(Срна)

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Тагови :

Сарајево

хапшење

Запаљен аутомобил

МУП Кантон Сарајево

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