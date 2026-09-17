Мушкарац ухапшен због паљења аутомобила у Сарајеву

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац А. С. /33/ из Вогошће ухапшен је под сумњом да има везе са паљевином два аутомобила у сарајевском насељу Маријин Двор, саопштено је из кантоналног МУП-а.
Ухапшеном се на терет ставља кривично дјело изазивање опште опасности прије два дана.
Пожар је избио 15. септембра у 2.20 часова Улици магрибија, у близини Полицијске станице Центар.
(Срна)
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