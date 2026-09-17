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Поскупио чак 150 одсто: Ево колико кошта тона пелета

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17.09.2026 12:04

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пелет дрво сировина енергент ватра гријање
Фото: Pexel/ Curtis Wong

Пелет је значајно скупљи него прошле године. У Републици Српској произвођачка цијена је око 600 КМ по тони, док се у Бањалуци на огласима тражи до 750 КМ. У ФБиХ цијене иду и до 895 КМ.

Грађани који се припремају за сезону гријања ове године за пелет ће морати издвојити знатно више новца него прошле зиме.

У Републици Српској тона пелета код произвођача тренутно кошта око 600 КМ, док се на тржишту, посебно у бањалучкој регији, цијене крећу и до 750 КМ по тони.

То значи да ће домаћинство које за сезону треба четири тоне, само за пелет морати издвојити између 2.400 и 3.000 КМ, зависно од тога гдје купује.

Најновији подаци са тржишта показују значајну разлику између цијене директно код произвођача и цијене коју купци могу пронаћи на тржишту.

Предсједник Удружења сертификованих произвођача пелета у БиХ Горан Ивановић изјавио је да се просјечна цијена пелета код произвођача на бањалучкој регији тренутно креће око 600 КМ по тони.

Истовремено, грађани који пелет траже преко огласа у бањалучкој регији тренутно наилазе на цијене од 650 до 750 КМ по тони. Поједини продавци, међутим, не могу гарантовати ни рок испоруке због велике потражње.

"Кад смо градили кућу прије 7-8 година, уградили смо пећ на пелет надајући се да ћемо за неколико година уштедјети на гријању и да ће нам се инвестиција исплатити. Међутим, ове године нам се једноставно не исплати, мање би нас изашло да се гријемо на струју", каже за МОНДО један Бањалучанин Б.Л.

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