Различита адреса у документима правa проблем? Сазнајте шта треба провјерити

Аутор:АТВ редакција
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Различита адреса у личним документима најчешће не представља препреку за прелазак границе, али може изазвати додатне провјере. Грађани би зато прије путовања требало да провјере да ли су подаци у документима усклађени и важећи.
Док хиљаде грађана Србије ових дана крећу пут Грчке, међу путницима се поново отворило питање које многе брине — да ли различита адреса у пасошу, личној карти или другим документима може да направи проблем на граници.
Управо о томе повела се расправа у Фејсбук групи „Грчка инфо”, гдје је једна чланица затражила искуства људи који су се нашли у сличној ситуацији.
"Молим вас за искуство у вези са адресом на пасошу. Четири пасоша су на старој адреси, а возачка и саобраћајна мужа су на новој адреси становања. Да ли је то проблем приликом преласка македонске и грчке границе? Пасоши су важећи, нису пред истек. Молим за искуства са истом ситуацијом, нагађања ми не требају", написала је она.
Убрзо су услиједили бројни одговори, а већина корисника навела је да у пракси нису имали проблема приликом преласка границе.
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"Прошле године мужевљеви документи - пасош једна адреса, возачка друга, саобраћајна на мене. Нико није правио проблем", написала је једна чланица групе.
"Без нагађања, мој муж има саобраћајну и личну карту на новој адреси гдје станујемо, а пасоши су на старој. Дефинитивно и без бриге путујте и не сјекирајте се за границу, ми смо прошли без проблема."
Једна жена навела је да је пасош са старој адресом користила све до истека документа.
"Ја сам адресу у пасошу промијенила тек када ми је истекао пасош, а путовала сам у међувремену. Нико ништа не пита, јер они не гледају личну карту да би упоређивали."
Ипак, било је и оних који су упозорили да документи формално треба да буду усклађени.
"По закону морају да буду усклађене адресе."
Док су поједини савјетовали да се одговори не траже на друштвеним мрежама, већ од надлежних.
"Најтачнију информацију о томе добићете у локалној полицијској станици МУП-а Србије."
Према прописима Републике Србије, грађани су дужни да пријаве промјену пребивалишта надлежном органу у законском року, а подаци у личним документима треба да буду ажурни. Закон о пребивалишту и боравишту грађана уређује обавезу пријављивања промјене пребивалишта, док се након промјене података одговарајуће евиденције и документи усклађују са новим стањем.
Када је ријеч о самом преласку границе, гранична полиција прије свега провјерава да ли је пасош важећи и испуњава услове за путовање. Међутим, за сва питања у вези са промјеном адресе и обавезом замјене докумената надлежно је Министарство унутрашњих послова, које препоручује да грађани по промјени пребивалишта ажурирају своје податке у складу са важећим прописима.
Зато, иако бројни путници наводе да нису имали непријатности на граници због различитих адреса у документима, најсигурније је да подаци буду усклађени и ажурирани у складу са законом прије поласка на пут.
(Информер)
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