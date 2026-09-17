Скоро хиљаду захтјева: Ево гдје грађани Српске највише користе туристичке ваучере

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Грађани Републике Српске поднијели су захтјеве за 993 туристичка ваучера у првих седам дана пројекта субвенционисања трошкова смјештаја, а највеће интересовање исказали су за бањске и велнес центре, као и боравак у угоститељским објектима на Јахорини, речено је Срни из Министарства трговине и туризма Српске.
Из Министарства наводе да тренутно у овом пројекту учествује 30 угоститеља и пет туристичких агенција у Републици Српској.
Савјети
Ове ствари у кући обавезно треба провјерити прије зиме: Спријечите хаварију
Пројекат траје од 7. септембра до 30. новембра, а вриједност ваучера је 100 КМ, рекла је раније за АТВ портпарол Туристичке организације Републике Српске, Санела Шимун.
Овим ваучерима грађанима су субвенционисани трошкови смјештаја, односно ноћења са доручком.
Право на туристички ваучер остварује сваки пунољетни грађанин Републике Српске, као и грађанин са пребивалиштем у Брчко дистрикту који посједује држављанство Српске.
Градови и општине
"Историјско ниски губици у Електро-Бијељина"
Ваучер се може користити за плаћање услуге смјештаја ван мјеста пребивалишта корисника, и то за најмање два ноћења заредом за једног корисника, односно најмање три ноћења заредом када ваучер користе два корисника.
Све информације о пројекту, условима кориштења, као и ажурирани списак угоститељских објеката и туристичких агенција доступни су на званичној интернет страници Министарства трговине и туризма Републике Српске.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Друштво
4 ч0
Друштво
4 ч0
Друштво
14 ч0
Друштво
16 ч0
Најновије
Најчитаније
11
58
11
57
11
56
11
46
11
41
Тренутно на програму