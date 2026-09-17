"Историјско ниски губици у Електро-Бијељина"

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина истакао је за АТВ да је ово предузеће прошле године завршило са губицима мањим од осам одсто, што су историјски ниски губици како постоји Електро-Бијељина.
"У првих шест мјесеци ове године су они значајно значајно мањи, испод 7,5 одсто, надам се да ћемо тако и завршити годину. То је за фантастичан резултат, ја сам поносан на све своје сараднике, на комплетну управу која ради на томе", рекао је Лукић.
Исткао је да ово предузеће има проблем са повећаном потрошњом и то у љетним мјесецима те да су то неповољне ствари јер што је већа потрошња то су и губици већи.
"Међутим, успјели смо неким другим мјерама и размишљањем унапријед гдје улагати, како усмјерити токове енергије, доћи до до тога да имамо најмање губитке, тако да у наредном периоду очекујемо и да се смање губици због великих улагања које планирамо", рекао је Лукић те додао:
Градови и општине
Лукић за АТВ: Стање на мрежи на подручју Бијељине у много бољем стању него претходних година
"Електро-Бијељина је прије неких 15-20 година направила једну изузетно велику и опширну акцију када смо се максимално посветили били откривању и санкционисању неовлаштене потрошње и можемо рећи да је то дало огроман резултат и између осталог, ови резултати које сада имамо су посљедица тога"
Истиче да се и сада спроводе те контроле.
"Могу рећи да неовлаштене потрошње готово да нема, наравно, неће бити да је нема никако, али је то занемарљиво", рекао је Лукић.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
2 ч0
Градови и општине
4 ч0
Градови и општине
14 ч0
Најновије
Најчитаније
11
58
11
57
11
56
11
46
11
41
Тренутно на програму