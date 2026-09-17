Logo

Лукић за АТВ: Стање на мрежи на подручју Бијељине у много бољем стању него претходних година

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 09:22

Коментари:

0
Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина
Фото: АТВ

Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина, рекао је за АТВ да је стање на мрежи дистрибутивног подручја Бијељине у много бољем стању него претходне године, као и свих претходних свих година.

"Веома интензивни радови су били током љета, још увијек трају, велика улагања су била управо на мрежу, управо на она мјеста која су у неком претходном периоду показала да су критична, да су лоша и одговорно тврдим да је стање на мрежи боље него што је било претходне године", истакао је Лукић.

Исткао је да ће број застоја бити мањи него што је био претходних година.

"Од Бијељине до Лос Анђелеса је 10 хиљада километара и управо толико мреже одржава Електро-Бијељина.

Замислите онда тих 10 хиљада километара на сваких 50 метара отприлике имате једна стуб, каблове, жице, то је једна огромна мрежа се одржава, сва средства која су предвиђена за амортизацију мреже се улажу у мрежу", истакао је Лукић.

Истакао је да од неких ранијих година од рата нису била довољна улагања у мрежу.

"Дистрибутивна мрежа захтјева значајна улагања у наредном периоду да бисмо добили поузданост какву сви желимо", истакао је Лукић.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Електро-Бијељина

Милан Лукић

Коментари (0)

Више из рубрике

Поклопац од шахта за канализацију са пукотинама.

Градови и општине

Драма у граду у Српској: Дијете упало у шахт, спасавали га ватрогасци

4 ч

0
Пожар код Гацка

Градови и општине

Нови пожар код Гацка: Ватрогасци на терену

14 ч

0
Башевић: Станивуковић да покаже шта је урадио са милијарду и 270 милиона КМ за грађане Бањалуке

Градови и општине

Башевић: Станивуковић да покаже шта је урадио са милијарду и 270 милиона КМ за грађане Бањалуке

15 ч

1
Источно Сарајево из ваздуха.

Градови и општине

За објекат Удружења 'Дјеца неба' обезбијеђен милион КМ уз помоћ Владе Српске

23 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

11

57

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

11

56

Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

11

46

Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

11

41

Лавров: За Косово нису питали народ, а гласање на Криму одбијају да признају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима