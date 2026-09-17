Лукић за АТВ: Стање на мрежи на подручју Бијељине у много бољем стању него претходних година

Аутор:АТВ редакција
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Милан Лукић, в.д. извршног директора за теренске операције ОДС 'Електро-Бијељина' а.д. Бијељина, рекао је за АТВ да је стање на мрежи дистрибутивног подручја Бијељине у много бољем стању него претходне године, као и свих претходних свих година.
"Веома интензивни радови су били током љета, још увијек трају, велика улагања су била управо на мрежу, управо на она мјеста која су у неком претходном периоду показала да су критична, да су лоша и одговорно тврдим да је стање на мрежи боље него што је било претходне године", истакао је Лукић.
Исткао је да ће број застоја бити мањи него што је био претходних година.
"Од Бијељине до Лос Анђелеса је 10 хиљада километара и управо толико мреже одржава Електро-Бијељина.
Замислите онда тих 10 хиљада километара на сваких 50 метара отприлике имате једна стуб, каблове, жице, то је једна огромна мрежа се одржава, сва средства која су предвиђена за амортизацију мреже се улажу у мрежу", истакао је Лукић.
Истакао је да од неких ранијих година од рата нису била довољна улагања у мрежу.
"Дистрибутивна мрежа захтјева значајна улагања у наредном периоду да бисмо добили поузданост какву сви желимо", истакао је Лукић.
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