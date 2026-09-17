Ухапшен одбјегли поштар из БиХ који је покупио пензије

Аутор:АТВ редакција
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Поштар Стипе Ј. (31) из БиХ, за чије је бјекство чуо цијели регион, ухапшен је.
Он је, подсјетимо, осумњичен да је побјегао са новцем од пензија.
Још 7. септембра пријављен је његов нестанак, а он се 5. септембра у вечерњим сатима упутио у правцу Мостара.
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"Дана 16. септембра 2026.године око 14.30 сати на међународном граничном прелазу Бијача ухапшен је С.Ј.(1995) из Чапљине а по расписаној потрази од стране МУП-а ХНК", речено је из МУП-а ХНК, пишу "Независне новине".
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