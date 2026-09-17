Logo

Ухапшен одбјегли поштар из БиХ који је покупио пензије

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 10:15

Коментари:

1
Одбјегли поштар
Фото: Screenshot

Поштар Стипе Ј. (31) из БиХ, за чије је бјекство чуо цијели регион, ухапшен је.

Он је, подсјетимо, осумњичен да је побјегао са новцем од пензија.

Још 7. септембра пријављен је његов нестанак, а он се 5. септембра у вечерњим сатима упутио у правцу Мостара.

ključevi

Свијет

Маријана напустила град и сама направила кућу од земље и старих шофершајбни

"Дана 16. септембра 2026.године око 14.30 сати на међународном граничном прелазу Бијача ухапшен је С.Ј.(1995) из Чапљине а по расписаној потрази од стране МУП-а ХНК", речено је из МУП-а ХНК, пишу "Независне новине".

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пензије

поштар

хапшење

Коментари (1)

Више из рубрике

Акција Кота

Хроника

Откривамо имена шест ухапшених у акцији "Кота"

2 ч

0
Акција Кота

Хроника

Шесторка ухапшена у акцији "Кота" спроведена у ОЈТ Бањалука - ВИДЕО

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Повријеђени у пожару у старачком дому у тешком стању: Љекари им се боре за живот

3 ч

0
модернизација просторија болница Брчко

Хроника

Избио пожар у старачком дому: Због задобијених опекотина двије особе завршиле у болници

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

11

57

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

11

56

Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

11

46

Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

11

41

Лавров: За Косово нису питали народ, а гласање на Криму одбијају да признају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима