Маријана напустила град и сама направила кућу од земље и старих шофершајбни

Аутор:АТВ редакција
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Маријана (38) одрасла је окружена бетоном и градском гужвом, али је одлучила да потпуно промијени живот.
Послије година путовања по Латинској Америци настанила се међу планинама у Аргентини, гдје је сопственим рукама направила кућу од земље и рециклираних материјала.
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Посебно необичан детаљ њеног дома су прозори. Умјесто класичних стакала, Маријана је у зидове уградила 12 старих аутомобилских шофершајбни које је набавила на аукцији.
Маријана је поријеклом из аргентинске провинције Санта Фе, а градски живот оставила је иза себе када је имала само 22 године. Кренула је на дуго путовање по Латинској Америци, током којег је често живјела на мјестима без текуће воде и електричне енергије.
Студирала је ликовну умјетност, књижевност и фотографију, а послије година проведених на путу одлучила је да се скраси у мјесту Лос Хорниљос, у долини Трасласијера, планинском подручју познатом по готово нетакнутој природи.
Пошто није имала много новца за изградњу класичне куће, одлучила је да искористи оно што јој је било доступно.
За градњу је користила технике природне градње, односно мјешавину земље и дрвета. Велики проблем представљали су прозори, али је пронашла необично и јефтино рјешење. На једној аукцији набавила је 12 аутомобилских шофершајбни и уградила их директно у зидове куће. Тако је добила велике стаклене површине кроз које може да посматра околне планине.
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Ту се није зауставила. У зидове је уградила и старе стаклене флаше које пропуштају додатну природну свјетлост и истовремено служе као декоративни елементи.
Маријана данас у овој кући живи са својим сином.
Идеја није била само да направи јефтин дом, већ и да буде што мање зависна од класичне инфраструктуре.
Воду добија из природног извора, док отпадне воде обрађује помоћу биодигестера који је сама направила од резервоара постављених на различитим нивоима.
Ипак, изградња није прошла без проблема. Током једне посебно оштре зиме морала је да прекине радове на четири мјесеца.
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"Током једне од најтежих зима умјетница је одлучила да обустави радове на четири мјесеца и изнајми оближњу кућу како не би наставила пројекат потпуно исцрпљена", наводи се у тексту аргентинског листа "Ел Крониста".
Послије паузе вратила се градњи и на крају завршила кућу. Данас живи једноставним животом у планинама, далеко од градске гужве коју је некада познавала.
Њен дом можда нема све погодности класичне куће, али представља примјер како од локалних и одбачених материјала може да настане функционалан животни простор.
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Од земље и дрвета, преко старих флаша, па све до 12 аутомобилских шофершајбни које су добиле потпуно нову намјену, готово сваки део куће прати исту идеју – искористити оно што већ постоји и смањити зависност од класичних ресурса.
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