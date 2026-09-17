Пет повријеђених у тешкој несрећи, међу њима четворо дјеце

Аутор:АТВ редакција
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У саобраћајној несрећи која се догодила јуче, 16. септембра на подручју Илиџе, повријеђено је пет особа. О свему се огласила полиција, која је открила детаље.
"Дана 16.09.2026. године у 16,40 сати на коловозу раскрснице улица Брза цеста-Заима Топчића, подручје општине Илиџа, догодила се саобраћајна незгода. Том приликом дошло је до судара путничког моторног возила Пасат, којим је управљао Х.Ч, рођен 2002. године, настањен у Сарајеву и путничког моторног возила Форд Фјужн, којим је управљала М.Л, рођена 1991. године, настањена у Белгији", навели су из полиције и додали:
"У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобила је 35-годишња М.Л, док је лакше повријеђено четворо дјеце – путника из возила Форд Фјужн.
Повријеђенима је љекарску помоћ указала екипа Завода за хитну медицинску помоћ Кантона Сарајево, а потом у КЦУС, након чега су сви упућени на кућно лијечење.
О несрећи је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке.
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