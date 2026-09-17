Logo

Пет повријеђених у тешкој несрећи, међу њима четворо дјеце

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
17.09.2026 10:39

Коментари:

0
Пет повријеђених у тешкој несрећи, међу њима четворо дјеце
Фото: АТВ

У саобраћајној несрећи која се догодила јуче, 16. септембра на подручју Илиџе, повријеђено је пет особа. О свему се огласила полиција, која је открила детаље.

"Дана 16.09.2026. године у 16,40 сати на коловозу раскрснице улица Брза цеста-Заима Топчића, подручје општине Илиџа, догодила се саобраћајна незгода. Том приликом дошло је до судара путничког моторног возила Пасат, којим је управљао Х.Ч, рођен 2002. године, настањен у Сарајеву и путничког моторног возила Форд Фјужн, којим је управљала М.Л, рођена 1991. године, настањена у Белгији", навели су из полиције и додали:

"У овој саобраћајној незгоди тешке тјелесне повреде задобила је 35-годишња М.Л, док је лакше повријеђено четворо дјеце – путника из возила Форд Фјужн.

Повријеђенима је љекарску помоћ указала екипа Завода за хитну медицинску помоћ Кантона Сарајево, а потом у КЦУС, након чега су сви упућени на кућно лијечење.

О несрећи је обавијештен дежурни тужилац Кантоналног тужилаштва Кантона Сарајево, а увиђај су обавили припадници Управе полиције МУП-а Кантона Сарајево и овлаштени судски вјештаци саобраћајне и машинске струке.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

несрећа

Саобраћајна несрећа

Коментари (0)

Више из рубрике

Одбјегли поштар

Хроника

Ухапшен одбјегли поштар из БиХ који је покупио пензије

1 ч

1
Акција Кота

Хроника

Откривамо имена шест ухапшених у акцији "Кота"

2 ч

0
Акција Кота

Хроника

Шесторка ухапшена у акцији "Кота" спроведена у ОЈТ Бањалука - ВИДЕО

2 ч

0
Возило Хитне помоћи.

Хроника

Повријеђени у пожару у старачком дому у тешком стању: Љекари им се боре за живот

3 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

11

58

Робокап отпустио брачни пар из МУП-а РС

11

57

Пријетила колегиници да ће је убити, па враћена на посао: Добиће одштету од 10.000 евра

11

56

Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

11

46

Кошарац: Источно Сарајево један од најснажнијих симбола борбе за слободу, опстанак и Српску

11

41

Лавров: За Косово нису питали народ, а гласање на Криму одбијају да признају

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима