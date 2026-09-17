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Добра вијест за возаче: Познато када се саобраћај на брзој цести у Трну враћа на старо

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17.09.2026 11:10

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Нови надвожњак на брзој цести Бањалука-Лакташи, у насељу Трн, постављен је данас, 1. августа, чиме је направљен значајан корак у реконструкцији једне од најпрометнијих саобраћајница у Републици Српској.
Фото: Патроле и радари

Надвожњак у Трну у потпуности биће пуштен кроз неких 15 дана, док ће сам саобраћај испод њега почети у понед‌јељак.

Рекао је то Мирослав Јанковић, вршилац дужности директора "Путева Републике Српске".

"Надвожњак у Трну је приведен крају. Монтирани су носачи. Ради се маска на самом надвожњаку. Данас је у току бетонирање, учвршћивање тих маски за конструкцију главних носача и монтажа ограде планирана је преко викенда. Мислим да ће понед‌јељак, најдаље уторак, бити пуштен саобраћај испод моста", рекао је Јанковић.

Навео је да ће након пуштања у саобраћај самог надвожњака остати радови на самом надвожњаку.

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"А то је израда хидроизолације и асфалтних слојева, који ће за пар дана бити готови. Очекујемо да ће за неких петнаестак дана сам надвожњак бити у функцији и да ће саобраћај моћи да се одвија преко њега", навео је Јанковић.

Јанковић је упутио апел возачима на стрпљење јер је немогуће, како каже, урадити такве пројекте, а да не буде успорења саобраћаја.

"Кад се заврше сами радови, имаћемо велики проток саобраћаја и смањење гужви", навео је Јанковић, преноси РТРС.

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Тагови :

Трн

Мирослав Јанковић

надвожњак у Трну

Надвожњак

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