Добра вијест за возаче: Познато када се саобраћај на брзој цести у Трну враћа на старо

Аутор:АТВ редакција
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Надвожњак у Трну у потпуности биће пуштен кроз неких 15 дана, док ће сам саобраћај испод њега почети у понедјељак.
Рекао је то Мирослав Јанковић, вршилац дужности директора "Путева Републике Српске".
"Надвожњак у Трну је приведен крају. Монтирани су носачи. Ради се маска на самом надвожњаку. Данас је у току бетонирање, учвршћивање тих маски за конструкцију главних носача и монтажа ограде планирана је преко викенда. Мислим да ће понедјељак, најдаље уторак, бити пуштен саобраћај испод моста", рекао је Јанковић.
Навео је да ће након пуштања у саобраћај самог надвожњака остати радови на самом надвожњаку.
Република Српска
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"А то је израда хидроизолације и асфалтних слојева, који ће за пар дана бити готови. Очекујемо да ће за неких петнаестак дана сам надвожњак бити у функцији и да ће саобраћај моћи да се одвија преко њега", навео је Јанковић.
Јанковић је упутио апел возачима на стрпљење јер је немогуће, како каже, урадити такве пројекте, а да не буде успорења саобраћаја.
"Кад се заврше сами радови, имаћемо велики проток саобраћаја и смањење гужви", навео је Јанковић, преноси РТРС.
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