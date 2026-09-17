Минић обишао почетак радова у Доњем Мађиру

Аутор:АТВ редакција
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У бањалучком насељу Чесма званично су отпочели хитни радови на одржавању ријечног корита и водног земљишта ријеке Врбас, чији је циљ спречавање даљих ерозивних процеса и заштита десне обале, која директно угрожава саобраћајну комуникацију и домове локалног становништва.
Обилазећи терен на самом почетку радова, премијер Републике Српске Саво Минић истакао је да је Влада Српске реаговала на апел мјештана, како би се спријечило даље урушавање обале и заштитила имовина.
"Тражио сам да се интензивира уређење корита Врбаса због ерозије, јер људи не могу прилазити својим путевима. Ко год да је формално надлежан, као код моста у Чесми или споменика, Влада преузима одговорност. Идемо сада до извођача да видимо колико му времена треба. Повољни су метеоролошки услови и информација је да је потребно 20 до 25 дана, што би било задовољавајуће. Ово није коначно рјешење, након овога мора се радити и даље да не дође до нове ерозије, али је рјешавање главног проблема. У петак је заказан састанак у Влади гдје су позвани и представници Града, Вода и ресорног министарства да наставимо причу и нађемо трајно рјешење", нагласио је Минић.
Планираним радовима обухваћено је уклањање накупљених ријечних спрудова и уклањање уских грла у дужини од око 1.100 метара, чиме ће се преусмјерити водени ток и смањити притисак на угрожену десну обалу.
Радове изводи ЈУ Воде Српске уз подршку ресорног министарства, а завршетак ове прве фазе санације очекује се у наредних двадесетак до мјесец дана, након чега ће се на састанку свих надлежних актера дефинисати и даљи кораци за трајно уређење корита Врбаса у овом дијелу Бањалуке.
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