Од тровања метанолом преминуло најмање 48 особа

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 48 људи је умрло од посљедица тровања, а још око 100 се лијечи након што су конзумирали алкохолно пиће које је садржало метанол у покрајини Ондо на југу Нигерије, саопштио је покрајински министар здравља Бенџи Ајака.
"Више од 100 људи разбољело се након што су посљедњих дана конзумирали то пиће у областима локалне управе Одигбо и Иреле у покрајини Ондо", рекао је Ајака.
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Портпарол полиције у Ондоу Абајоми Џимох саопштио је да је 15 лица ухапшено у вези са овим случајем, и да је један од произвђача пића које садржи метанол тренутно помаже полицији у истрази, преноси АП.
Метанол се појављује као нуспроизвод ферментације код алкохолних пића и, уколико се не одстрани приликом дестиловања, може изазвати озбиљне здравствене тегобе као што су сљепило, отказивање нервног система, па чак и смрт.
(Срна)
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