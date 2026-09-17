Песков: Нове санкције усвојене у конгресу су непријатељски потез

Аутор:АТВ редакција
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Одобрење америчког Конгреса за нове санкције Русији представљају непријатељски потез, рекао је портпарол Кремља Дмитриј Песков.
"Наравно да пратимо усвајање овог документа. То се може назвати непријатељским поступцима. Нове санкције против Русије сада компликују проналажење мирног рјешења у Украјини", нагласио је Песков.
Нацрт закона, који је одобрен у оба дома Конгреса, сада треба да потпише предсједник САД Доналд Трамп. Нове мјере дају америчком предсједнику овлаштење да уводи царине до 100 одсто свим већим купцима руске нафте и гаса.
(Срна)
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