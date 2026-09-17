Мајка бацила бебу у контејнер, јер је "скупо за одржавање": Избјегла смртну казну

Аутор:АТВ редакција
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Жена из Алабаме (21= провешће остатак живота иза решетака због убиства свог новорођеног сина и остављања његовог тијела у контејнеру опремљеном пресом за сабијање отпада, чиме је окончан случај у којем су тужиоци својевремено тражили смртну казну.
Судија Окружног суда у округу Хјустон Хенри Д. Бинфорд у понедјељак је осудио Џакајлу Ашанти Вилијамс на доживотни затвор у државној казненој установи, без могућности условног отпуста.
Бинфорд је изрекао казну након што је Вилијамсова у посљедњем тренутку прихватила нагодбу како би избјегла могућност извршења смртне казне. Признала је кривицу по једној тачки оптужнице за тешко убиство за које је предвиђена смртна казна, свега неколико тренутака прије него што је требало да почне избор пороте, објавила је телевизија ВКРГ, подружница АБЦ-ја из Мобила у Алабами, преноси Лор енд крајм.
Како је Лор енд крајм раније објавио, тада 18-годишња Вилијамсова је у августу 2023. године тајно родила бебу у свом дому у Дотану у Алабами, око 320 километара југоисточно од Бирмингема. Касније је члановима породице рекла да је дијете предала запосленом у Медицинском центру Соутхеаст Хеалтх, описујући га као мушкарца са „црвеном косом”.
Али њена прича се брзо распала.
Република Српска
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Вилијамсова је неколико дана након порођаја отишла у болницу са чланом породице и тврдила да покушава да пронађе новорођенче. Болничко особље контактирало је полицију, а истражитељи су прегледали снимке надзорних камера након што им је Вилијамсова дала неодређен опис наводног запосленог који је, према њеним тврдњама, преузео дијете.
Не само што на снимцима није било запосленог који је одговарао опису који је дала Вилијамсова, већ на њима није било ни доказа да је она долазила у болницу након рођења дјетета.
Полиција је поново испитала Вилијамсову, а она је на крају признала да је новорођенче оставила у контејнеру у стамбеном комплексу у близини свог дома. Истражитељи су пронашли остатке бебе на депонији у Дотану, након што је садржај контејнера тамо пребачен. Беба је била умотана у заштитну навлаку за душек и стављена у затворену путну торбу.
Вилијамсова је истражитељима рекла да са 18 година није жељела да буде мајка и да је имати бебу „коштало превише новца”, саопштила је тада полиција.
Тужиоци су Вилијамсову оптужили за тешко убиство за које је предвиђена смртна казна и на крају саопштили да ће тражити такву казну. Током рочишта 2023. године, њена одбрана оспорила је тврдњу тужилаштва да је беба била жива када ју је Вилијамсова ставила у контејнер. Адвокат одбране Клеј Водсворт такође је истакао да је Вилијамсова била млада, да није имала кривични досије и да јој је било потребно лијечење због проблема са менталним здрављем.
Случај је годинама остао неријешен док су адвокати Вилијамсове покушавали да изграде одбрану засновану на њеном менталном стању. У данима који су претходили суђењу, њени адвокати су наводно тврдили да њене године и емоционално стање треба узети у обзир као олакшавајуће околности.
"Шокирана сам што је ово случај за који су одлучили да траже смртну казну", рекла је њена адвокатица Ејми Коб локалној телевизији ВТВИ, подружници ЦБС-а.
Случај је такође подстакао градске званичнике да у октобру 2023. године гласају за постављање такозваног Safe Haven Baby Box-а у граду, који мајкама омогућава да безбједно и анонимно предају новорођенчад, у складу са државним законом о безбједном предавању новорођенчади. Дотан сада има најмање три таква активна бокса, док их у цијелој држави има 24, наводи ВТВИ.
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