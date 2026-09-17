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Хакери траже од банке откуп за украдене податке о корисницима

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17.09.2026 08:41

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računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Хакери од британске банке Револут траже откупнину од три милиона долара и пријете да ће објавити преузете податке о корисницима, пише британски дневник "Фајненшел тајмс".

Британска банка је током викенда потврдила да су подаци о корисницима преузети усљед преваре.

Према подацима банке, неовлаштена трећа страна искористила је легитимну адресу електронске поште која се налази на државном домену како би слала лажне захтјеве за информацију.

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Према писању листа, хакери пријете да ће продати повјерљиве податке о више стотина корисника другим криминалним групацијама уколико им банка у року од 24 часа не плати откуп у износу од три милиона долара или 6.000 у криптовалути "монеро".

Хакерска група која себе назива "јамнотавилан" објавила је захтјев на својој интернет страници уз приказ часовника који откуцава преостало вријеме.

(Срна)

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Тагови :

Велика Британија

уцјена

банка

хакери

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