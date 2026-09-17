Погинула најмање 64 рудара у урушавању рудника злата

Аутор:АТВ редакција
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Десетине рудара погинуле су када се урушио рудник злата у јужној суданској провинцији Западни Кордофан, саопштила је у сриједу медицинска хуманитарна организација Дар Хамар.
Дар Хамар је саопштио да су у несрећи, која се догодила у недјељу, до сада потврђене 64 смрти. Још 55 људи је повријеђено, преноси дпа.
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Према подацима хитних служби у оближњем граду Ен Нахуд, урушило се шест повезаних рударских окана. Службе су процијениле да је погођено најмање 60 до 70 људи, али су навеле да тачан број и даље није познат.
Рудари који су успјели да побјегну испричали су да су неке њихове колеге живе затрпане. Напоре спасилачких екипа отежавају дубина окана, као и недостатак специјализованог особља и техничке опреме.
Регион је под контролом побуњеничких Снага за брзу подршку (РСФ). Судан је од априла 2023. године у рату између РСФ-а и регуларне суданске војске.
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Од тада су погинуле десетине хиљада људи, док је више од 14 милиона расељено. Сукоб је изазвао једну од најтежих хуманитарних криза у свијету.
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