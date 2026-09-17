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Албанци поново камењем и пиротехником гађали сједиште Еулекса у Приштини

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17.09.2026 07:35

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Протести Албанаца у Приштини након пресуде Хашиму Тачију и другим припадницима ОВК.
Фото: Sputnjik Srbija/Telegram/Screenshot

Албанци који протестују због осуђујуће пресуде бившим вођама тзв. ОВК за ратне злочине и ноћас су камењем гађали сједиште Еулекса на периферији Приштине.

Бацали су и пиротехничка средства на зграду, због чега се дио крова запалио, преноси Коха. Они су носили заставе тзв. ОВК и узвикивали "УЧК".

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Зграду је обезбјеђивала тзв. косовска полиција.

Демонстранти су и јуче камењем гађали сједиште Еулекса и зграду владе привремених приштинских институција, а покушали су и да упадну у објекат Еулекса, преноси Танјуг.

Најавили су да ће наставити протесте због пресуде у Хагу, коју сматрају неправедном.

Тзв. косовска полиција саопштила је да је током протеста у сриједу у Приштини, након изрицања пресуде у Хагу, привела двије особе, од којих је једној одређено задржавање до 48 сати.

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Специјализована вијећа у Хагу осудила су у сриједу бивше вође тзв. ОВК Хашима Тачија и Јакупа Краснићија на по 25 година затвора, Кадрија Весељија на 18, а Реџепа Сељимија на 13 година затвора због ратних злочина.

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Тагови :

Приштина

Косово и Метохија

Хашим Тачи пресуда

ОВК

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