Албанци поново камењем и пиротехником гађали сједиште Еулекса у Приштини

Аутор:АТВ редакција
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Албанци који протестују због осуђујуће пресуде бившим вођама тзв. ОВК за ратне злочине и ноћас су камењем гађали сједиште Еулекса на периферији Приштине.
Бацали су и пиротехничка средства на зграду, због чега се дио крова запалио, преноси Коха. Они су носили заставе тзв. ОВК и узвикивали "УЧК".
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Зграду је обезбјеђивала тзв. косовска полиција.
Демонстранти су и јуче камењем гађали сједиште Еулекса и зграду владе привремених приштинских институција, а покушали су и да упадну у објекат Еулекса, преноси Танјуг.
Најавили су да ће наставити протесте због пресуде у Хагу, коју сматрају неправедном.
Тзв. косовска полиција саопштила је да је током протеста у сриједу у Приштини, након изрицања пресуде у Хагу, привела двије особе, од којих је једној одређено задржавање до 48 сати.
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Специјализована вијећа у Хагу осудила су у сриједу бивше вође тзв. ОВК Хашима Тачија и Јакупа Краснићија на по 25 година затвора, Кадрија Весељија на 18, а Реџепа Сељимија на 13 година затвора због ратних злочина.
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